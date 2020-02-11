Происшествия

38 минут назад

Участкового обвиняют в пьяной аварии с гибелью 20-летней девушки

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#авария #ДТП
Участкового обвиняют в пьяной аварии с гибелью 20-летней девушки

В Грязях завершено расследование уголовного дела бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом. По данным следствия, полицейский сел за руль пьяным.

Авария произошла вечером 20 октября 2019 года на трассе Липецк-Грязи в окрестностях села Казинка. 

- Участковый уполномоченный полиции, находившийся за рулем автомобиля «Форд Мондео» в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу встречного движения и допустил столкновение с двумя автомобилями. В результате аварии водитель и 20-летняя пассажирка автомобиля «Форд Фокус» получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась, - сообщает фабулу обвинения пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

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В ходе расследования уголовного дела установлены все обстоятельства ДТП, допрошены свидетели и очевидцы. В результате собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направить в суд.

- Полицейского уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам сразу после аварии, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 

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#авария #ДТП

Комментарии (5)

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Ч

3 минуты назад
Расстрелять и , точка .
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Валетов

7 минут назад
Дать максималку мусору!
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123

13 минут назад
у мусоров вседозволенность то есть если метну нагрубить статья а как они граждан * обкладывают все не по чем я не говорю что все но большинство в нашей полиции не лучше преступников
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Майор птг ( * * * )

17 минут назад
Года два и на свободе будет
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Участковый не виновен

26 минут назад
Виновата авария, которая была пьяной
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