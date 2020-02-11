38 минут назад
Участкового обвиняют в пьяной аварии с гибелью 20-летней девушки
В Грязях завершено расследование уголовного дела бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом. По данным следствия, полицейский сел за руль пьяным.
- Участковый уполномоченный полиции, находившийся за рулем автомобиля «Форд Мондео» в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу встречного движения и допустил
столкновение с двумя автомобилями. В результате аварии водитель и 20-летняя пассажирка автомобиля «Форд Фокус» получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась, - сообщает фабулу обвинения пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
В ходе расследования уголовного дела установлены все обстоятельства ДТП, допрошены свидетели и очевидцы. В результате собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направить в суд.
- Полицейского уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам сразу после аварии, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Ч
Валетов
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Майор птг ( * * * )
Участковый не виновен