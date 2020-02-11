Эпидемический порог по гриппу в России превышен на 5,5%

В понедельник, 10 февраля, были закрыты все школы в Миассе, Воронеже и Уфе. Объявленный ранее карантин продлили в Саратове, Тюмени, Оренбурге, Ульяновске, а в Вологодской области ограничили проведение массовых мероприятий.





В нынешнем году циркулирует преимущественно вирус В, для которого характерно медленное распространение и меньшее число больных, однако встречаются штаммы H1N1 и H3N2.



Эксперты, опрошенные «Известиями» считают, что показатели заболеваемости и смертности от гриппа занижены, а цифры, касающиеся вакцинации, напротив, завышены.



«Официальные цифры по летальности от гриппа в России условны. Достаточно посмотреть на статистику заболеваемости в США, где смертность в разы выше. Человек может умереть от остановки сердца, но до этого у него было воспаление легких, вызванное гриппом», — рассказал глава «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский.



В целом же, по данным ВОЗ, ежегодно от сезонных ОРВИ и гриппа в мире погибают 650 тыс. человек. Большинство из них — в развивающихся странах.



Вместе с тем отмечается, что ситуация с коронавирусом дисциплинировала россиян, замедлив скорость распространения респираторных инфекций.

Эпидемический порог в целом по стране уже превышен на 5,5%. По данным Минздрава, ситуация наиболее неблагоприятна в Южном и Северо-Кавказском ФО, сообщают «Известия» В нынешнем году циркулирует преимущественно вирус В, для которого характерно медленное распространение и меньшее число больных, однако встречаются штаммы H1N1 и H3N2.Эксперты, опрошенные «Известиями» считают, что показатели заболеваемости и смертности от гриппа занижены, а цифры, касающиеся вакцинации, напротив, завышены.«Официальные цифры по летальности от гриппа в России условны. Достаточно посмотреть на статистику заболеваемости в США, где смертность в разы выше. Человек может умереть от остановки сердца, но до этого у него было воспаление легких, вызванное гриппом», — рассказал глава «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский.В целом же, по данным ВОЗ, ежегодно от сезонных ОРВИ и гриппа в мире погибают 650 тыс. человек. Большинство из них — в развивающихся странах.Вместе с тем отмечается, что ситуация с коронавирусом дисциплинировала россиян, замедлив скорость распространения респираторных инфекций.