В России

27 минут назад

Эпидемический порог по гриппу в России превышен на 5,5%

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#грипп

В понедельник, 10 февраля, были закрыты все школы в Миассе, Воронеже и Уфе. Объявленный ранее карантин продлили в Саратове, Тюмени, Оренбурге, Ульяновске, а в Вологодской области ограничили проведение массовых мероприятий. 

Эпидемический порог в целом по стране уже превышен на 5,5%. По данным Минздрава, ситуация наиболее неблагоприятна в Южном и Северо-Кавказском ФО, сообщают «Известия».

В нынешнем году циркулирует преимущественно вирус В, для которого характерно медленное распространение и меньшее число больных, однако встречаются штаммы H1N1 и H3N2. 

Эксперты, опрошенные «Известиями» считают, что показатели заболеваемости и смертности от гриппа занижены, а цифры, касающиеся вакцинации, напротив, завышены. 

«Официальные цифры по летальности от гриппа в России условны. Достаточно посмотреть на статистику заболеваемости в США, где смертность в разы выше. Человек может умереть от остановки сердца, но до этого у него было воспаление легких, вызванное гриппом», — рассказал глава «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский. 

В целом же, по данным ВОЗ, ежегодно от сезонных ОРВИ и гриппа в мире погибают 650 тыс. человек. Большинство из них — в развивающихся странах. 

Вместе с тем отмечается, что ситуация с коронавирусом дисциплинировала россиян, замедлив скорость распространения респираторных инфекций. 
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#грипп

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