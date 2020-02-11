Происшествия
52 минуты назад
Иномарки столкнулись возле пешеходного перехода
От удара кроссовер выбросило на середину дорогу, машина снесла знак.
Сегодня утром возле пешеходного перехода на Московской улице столкнулись две иномарки. Авария произошла в районе съезда с кольца 9-го микрорайона, обе машины двигались в попутном направлении в сторону 19-го микрорайона.
От удара белый кроссовер выбросило на середину «зебры», и машина врезалась в столб, сбив знак пешеходного перехода. Последствия ДТП попали на запись видеорегистратора.
На месте аварии работают сотрудники автоинспекции. Сведений о пострадавших нет.
От удара белый кроссовер выбросило на середину «зебры», и машина врезалась в столб, сбив знак пешеходного перехода. Последствия ДТП попали на запись видеорегистратора.
Загрузка плеера
На месте аварии работают сотрудники автоинспекции. Сведений о пострадавших нет.
про иносрань головной башки
Водитель
Гость
опять ты - инопомоечная срака
молодой тупняк
Ната
опять