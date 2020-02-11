Иномарки столкнулись возле пешеходного перехода

От удара кроссовер выбросило на середину дорогу, машина снесла знак.

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Сегодня утром возле пешеходного перехода на Московской улице столкнулись две иномарки. Авария произошла в районе съезда с кольца 9-го микрорайона, обе машины двигались в попутном направлении в сторону 19-го микрорайона.От удара белый кроссовер выбросило на середину «зебры», и машина врезалась в столб, сбив знак пешеходного перехода. Последствия ДТП попали на запись видеорегистратора.На месте аварии работают сотрудники автоинспекции. Сведений о пострадавших нет.