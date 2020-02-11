Происшествия

52 минуты назад

Иномарки столкнулись возле пешеходного перехода

7 1296
#авария #ДТП
Иномарки столкнулись возле пешеходного перехода

От удара кроссовер выбросило на середину дорогу, машина снесла знак.

Сегодня утром возле пешеходного перехода на Московской улице столкнулись две иномарки. Авария произошла в районе съезда с кольца 9-го микрорайона, обе машины двигались в попутном направлении в сторону 19-го микрорайона.

От удара белый кроссовер выбросило на середину «зебры», и машина врезалась в столб, сбив знак пешеходного перехода. Последствия ДТП попали на запись видеорегистратора.

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На месте аварии работают сотрудники автоинспекции. Сведений о пострадавших нет.
7 1296
#авария #ДТП

Комментарии (7)

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про иносрань головной башки

1 минуту назад
Гость, у бестолковых инозадротов все, что имеет клиренс в 15 см и может до того, как развалится пару раз сьехать на грунтовку уже внедорожник
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Водитель

7 минут назад
Если х лайн кроссовер, то моя калина тоже внедорожник, она же ещё выше.
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Гость

8 минут назад
А где здесь белый кроссовер? Рио х лайн это не кроссовер.
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опять ты - инопомоечная срака

25 минут назад
Ната, на гавноинотазе пытается ездить твоя дырявая жопа, думая что она автомобиле, а на самом деле на неуправляемом куске ИНОгавна!
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молодой тупняк

36 минут назад
ну дают! я понимаю на перекрёстках, на встречках, но ехав в одну сторону как надо постараться чтоб совершить дтп.
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Ната

38 минут назад
опять, Небось на гавнотазе еэдиешь.
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опять

44 минуты назад
Два иногавна столкнулись
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