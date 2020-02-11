Происшествия
сегодня, 09:27
Водитель «Нивы» уснул и врезался в столб
Авария произошла ночью на Октябрьском мосту.
Сегодня в третьем часу ночи на Октябрьском мосту в Липецке произошло ДТП. Как сообщают очевидцы, водитель «Нивы» не справился с управлением и врезался в столб. Есть данные, что авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем машины.
На место аварии прибыли сотрудники автоинспекции. В УГИБДД по Липецкой области сообщили, что официально ни одного ДТП с пострадавшими на Октябрьском мосту в Липецке не зарегистрировано.
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На место аварии прибыли сотрудники автоинспекции. В УГИБДД по Липецкой области сообщили, что официально ни одного ДТП с пострадавшими на Октябрьском мосту в Липецке не зарегистрировано.