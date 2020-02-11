сегодня, 09:18
Липецкая клиника делала пластические операции без разрешения
В ходе проверки было установлено, что медицинская организация не имела лицензии на оказание таких услуг. Администрации частной клиники придется заплатить штраф.
- При выборочном контроле амбулаторных карт и сопоставлении данных из них с записями в журнале операций установлены факты проведения пластических операций (лабиопластики). Однако в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной клинике, отсутствуют работы по оказанию специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «пластическая хирургия», - уточняют в арбитражном суде Липецкой области.
Клинику привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ и назначили организации наказание штраф 40 000 рублей.
муля
Наталья
молодой тупняк
Сталин-психиатр.
Алена
Зоя
Пора еще косметологов проверить!
Сталин-психиатр.
А эти наверное невидимки какие-то?