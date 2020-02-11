Общество

сегодня, 09:18

Липецкая клиника делала пластические операции без разрешения

9 1688
#операция #медицина #лицензия
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Липецкая клиника делала пластические операции без разрешения

В ходе проверки было установлено, что медицинская организация не имела лицензии на оказание таких услуг. Администрации частной клиники придется заплатить штраф.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о привлечении к административной ответственности частной медицинской клиники, сообщили в пресс-службе ведомства. Иск в адрес частной организации заявили представители регионального отделения  федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области. Сотрудники Росздравнадзора в ходе проверки установили, что в клинике оказывали медицинские услуги без соответствующего разрешения.

- При выборочном контроле амбулаторных карт и сопоставлении данных из них с записями в журнале операций установлены факты проведения пластических операций (лабиопластики). Однако в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной клинике, отсутствуют работы по оказанию специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «пластическая хирургия», - уточняют в арбитражном суде Липецкой области.


Клинику привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ и назначили организации наказание штраф 40 000 рублей.
9 1688
#операция #медицина #лицензия
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Комментарии (9)

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муля

21 минуту назад
Почему, у кого нет мозгов, идут перекраивать морду?Где логика?
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Наталья

21 минуту назад
а разве их кто-то покупает?????
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молодой тупняк

30 минут назад
Сталин-психиатр., да их и без заповедника полно, а многие уважают копчёное мясо бобра.
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Сталин-психиатр.

36 минут назад
Никому не верьте, омолаживайтесь только бобровой струёй. Тем более, что заповедник рядом, их там полно, бобров этих. А шкуры можно на тиары пустить, на сегодня очень модная вещь.
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Алена

44 минуты назад
На 19- м в одном из магазинов в арендуемой лавке продается китайская отрава в виде пищевых добавок. Это отрава! К тому же, хозяйка 2 таких лавочек не дает чеков! То есть, работает без кассовых аппаратов. А без чека вы не можете ничего отравительнице предъявить!
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Зоя

48 минут назад
Не покупайте китайские Бады! Отрава еще та! Что там засунуто-неведомо, но многим становится плохо от всяких кардицепсов
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Пора еще косметологов проверить!

49 минут назад
Тоже все как одна специалистки! без образования, без Лицензий! Препараты заказывают неизвестно откуда. Результат искареженное лицо.Зато потом все как одна- это у Вас что то с организмом не принял препарат. А как сама сделала ...это не признает НИКТО.
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Сталин-психиатр.

54 минуты назад
Это секретная клиника где Пыне морду постоянно перетягивают. Теперь у проверяющих будут проблемы. А если честно, то слава липецкой медицины гремит по всему миру и это не более чем происки завистников.
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А эти наверное невидимки какие-то?

58 минут назад
Липецких выявляет а московские и заезжие не по зубам наверное? Темболее с конкретными адресами и временем приёма продающие бады ( не понятно какие) и ведя приёмы ( не известно какие врачи Максимум) приглашая жителей на бесплатное обследования но при этом выходя с кредитами после них. ПОЧЕМУ С ЭТИМИ НЕТ НЕ КАКОЙ БОРЬБЫ?
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