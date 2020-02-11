Липецкая клиника делала пластические операции без разрешения

В ходе проверки было установлено, что медицинская организация не имела лицензии на оказание таких услуг. Администрации частной клиники придется заплатить штраф.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о привлечении к административной ответственности частной медицинской клиники, сообщили в пресс-службе ведомства. Иск в адрес частной организации заявили представители регионального отделения федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области. Сотрудники Росздравнадзора в ходе проверки установили, что в клинике оказывали медицинские услуги без соответствующего разрешения.



- При выборочном контроле амбулаторных карт и сопоставлении данных из них с записями в журнале операций установлены факты проведения пластических операций (лабиопластики). Однако в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной клинике, отсутствуют работы по оказанию специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «пластическая хирургия», - уточняют в арбитражном суде Липецкой области.





Клинику привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ и назначили организации наказание штраф 40 000 рублей.