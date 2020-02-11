На улице Космонавтов «Тойота» врезалась в дерево

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 февраля в половине четвертого утра на улице Космонавтов 39-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево. Мужчина получил травму, и после оказания помощи был отпущен.



Около десяти часов утра на улице Катукова столкнулись «Ниссан» под управлением 30-летнего водителя и «Лады-Гранта» с 30-летней женщиной за рулем. В аварии пострадал 5-летний пассажир «Гранты». Ребенок находился в удерживающем устройстве, что возможно минимизировало последствия столкновения – мальчик получил легкие травмы, и после оказания помощи был отпущен.



В Ельце около двух часов ночи на улице Комсомольской 31-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением, допустил наезд на фундамент дома и припаркованный «ВАЗ-2107». Водитель «Шевроле» госпитализирован.



В Липецке около девяти часов утра на Универсальном проезде столкнулись автомобили «Киа» под управлением 36-летнего водителя и «Рено» с 28-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 31-летняя пассажирка «Рено» – с травмами ее госпитализировали.



10 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1245 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 45.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 898 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 98 нарушений правил парковки.



Так же было зафиксировано 32 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



