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сегодня, 08:51

На улице Космонавтов «Тойота» врезалась в дерево

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#авария #ДТП
На улице Космонавтов «Тойота» врезалась в дерево

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области,  10 февраля в половине четвертого утра на улице Космонавтов 39-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево. Мужчина получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

Около десяти часов утра на улице Катукова столкнулись «Ниссан» под управлением 30-летнего водителя и «Лады-Гранта» с 30-летней женщиной за рулем. В аварии пострадал 5-летний пассажир «Гранты». Ребенок находился в удерживающем устройстве, что возможно минимизировало последствия столкновения – мальчик получил легкие травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В Ельце около двух часов ночи на улице Комсомольской 31-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением, допустил наезд на фундамент дома и припаркованный «ВАЗ-2107». Водитель «Шевроле» госпитализирован.

В Липецке около девяти часов утра на Универсальном проезде столкнулись автомобили «Киа» под управлением 36-летнего водителя и «Рено» с 28-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 31-летняя пассажирка «Рено» – с травмами ее госпитализировали.

10 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1245 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 45.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 898 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 98 нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 32 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (6)

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Х

3 минуты назад
Тойота новая рав4, продаётся только 3 месяца. Может хозяину не понравилась он решил тотал по каско оформить...
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50 минут назад
тойота - управляй гавном!
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Таксерка анжелика

сегодня, 09:36
О тайота ,о педали ! Катятки катятки скарей скарей 105,6
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Фемидда

сегодня, 09:34
на катукова опять на кольце. там надо срочно править съезд с кольца на стаханова, иначе будут постоянно биться машины, очень неудачное, скорее опасное кольцо. жаловаться надо на мерию и привлекать как ответчика
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123123

сегодня, 09:10
жалко новый рав(
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то в столб, то в дерево

сегодня, 09:10
опять неуправляемый инохлам самоуничтожается неполноценными мудаками
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