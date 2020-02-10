Общество

20 минут назад

В Данкове отказавшегося от медицинского освидетельствования водителя приговорили к 20 часам работ

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#Общественные работы
В Данкове отказавшегося от медицинского освидетельствования водителя приговорили к 20 часам работ

Была у мужчины одна напасть - штраф, а теперь две - штраф и общественная деятельность по решению суда.

Постановлением судьи Данковского судебного участка местный житель будет обязан отработать 20 часов на общественных работах. Его злоключения начались с отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения за рулём.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, гражданин был привлечён к административной ответственности по статье 12.26 КоАП за то, что отказался пройти освидетельствование. В итоге ему был выписан административный штраф в 30 тысяч рублей.

Однако в срок оплачивать его водитель не стал, дело попало к судебным приставам, которые уже возбудили дело уже по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ и передали его в суд.

- По результатам рассмотрения должник был признан виновным.  В качестве наказания мужчине назначены обязательные работы на срок 20 часов, к которым в ближайшее время он будет обязан приступить, - сообщили в службе судебных приставов.

Напомним, что обязательные работы заключаются в выполняются по назначению суда лицом в свободное время основной работы, службы или учебы. Они не оплачиваются и представляют собой общественно-полезную деятельность: уборку территорий, уход за насаждениями и т.д. При этом в указанном случае они не избавят жителя Данкова и от штрафа в 30 тысяч рублей, который всё равно придётся заплатить.

Фото autourist.expert

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#Общественные работы

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