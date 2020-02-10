53 минуты назад
Сильный южный ветер принесет в Липецкую область «плюсовые» температуры
В ближайшие трое суток с приближением циклона с Атлантики атмосферное давление на территории Липецкой области начнет падать, пройдет небольшой снег, усилится южный ветер. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса мороза, что на 6-8 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью -от 6 до 8 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов мороза.
День 11 февраля стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 31 градус мороза.
Вася
Студент
Аспирант
Елецкий
Липецкий