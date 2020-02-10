Погода в Липецке

53 минуты назад

Сильный южный ветер принесет в Липецкую область «плюсовые» температуры

5 558
#потепление
Сильный южный ветер принесет в Липецкую область «плюсовые» температуры

В ближайшие трое суток с приближением циклона с Атлантики атмосферное давление на территории Липецкой области начнет падать, пройдет небольшой снег, усилится южный ветер. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса мороза, что на 6-8 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем местами пройдут умеренные снег и мокрый снег. Ветер южный, 9-14 м/сек., с порывами до 17-22 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью -от 6 до 8 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов мороза.

День 11 февраля стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 31 градус мороза. 

5 558
#потепление

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вася

39 секунд назад
Хоть бы понос поскорее прошел, а то уже метра полтора навалил!
ответить

Студент

14 минут назад
Я вот всё никак не пойму... Девушки, которые зимой носят кожаные куртки, мини-юбки и капроновые колготки!.. Вы незамерзайку, что ли, пьёте?!
ответить

Аспирант

26 минут назад
Прикольно же !! Снова можно будет прогуляться по парку Верхнему, попить Страйкачку, либо коньячку, девушек поцеплять, или в отсутствии таковых - просто погрустить о насущщщном...
ответить

Елецкий

39 минут назад
Чё-то не ощущаются эти "плюсовые" температуры, только одни минусы!
ответить

Липецкий

44 минуты назад
Пох
ответить

Еще в рубрике

Ветер в Липецке усилится до 22 метров в секунду
#ветер
6
Ветер в Липецке усилится до 22 метров в секунду

сегодня, 12:17

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью местами похолодает до -21
#мороз
21
В Липецкой области ночью местами похолодает до -21

08.02.2020 17:07

Погода в Липецке
В Липецкой области похолодает до -13
#похолодание
23
В Липецкой области похолодает до -13

07.02.2020 17:04

Погода в Липецке
В Липецкой области до -5
#похолодание
11
В Липецкой области до -5

04.02.2020 17:25

Погода в Липецке
В Липецкую область возвращается зимняя погода
#мороз
26
В Липецкую область возвращается зимняя погода

03.02.2020 17:08

Погода в Липецке
В Липецкой области дождь, туман и до +6
#туман
17
В Липецкой области дождь, туман и до +6

01.02.2020 17:00

Погода в Липецке