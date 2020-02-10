Сильный южный ветер принесет в Липецкую область «плюсовые» температуры

В ближайшие трое суток с приближением циклона с Атлантики атмосферное давление на территории Липецкой области начнет падать, пройдет небольшой снег, усилится южный ветер. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса мороза, что на 6-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем местами пройдут умеренные снег и мокрый снег. Ветер южный, 9-14 м/сек., с порывами до 17-22 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью -от 6 до 8 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов мороза.



День 11 февраля стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 31 градус мороза.



