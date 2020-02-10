В Тамбовской области за попытку подкупа полицейского задержан липецкий водитель

8 февраля на 344-м километре автодороги «Орел-Тамбов-Ливны» в Петровском районе Тамбовской области сотрудниками ГИБДД по подозрению в совершении административного правонарушения был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 37-летний житель Липецкой области.

Водитель не смог предоставить страховой полис на автомобиль. Для составления протокола об административном правонарушении водитель его пригласили в служебный автомобиль ГИБДД, где личанин попытался дать взятку сотруднику полиции.



Попытка дачи взятки была пресечена, о ней информирована дежурная часть отдела полиции и служба собственной безопасности УМВД региона. Житель Липецкой области задержан и опрошен, денежные купюры изъяты. Возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили в УМВД России по Тамбовской области.