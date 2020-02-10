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В Тамбовской области за попытку подкупа полицейского задержан липецкий водитель

5 928
#взятка
В Тамбовской области за попытку подкупа полицейского задержан липецкий водитель

8 февраля на 344-м километре автодороги «Орел-Тамбов-Ливны» в Петровском районе Тамбовской области сотрудниками ГИБДД по подозрению в совершении административного правонарушения был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 37-летний житель Липецкой области. 

Водитель не смог предоставить страховой полис на автомобиль. Для составления протокола об административном правонарушении водитель его пригласили в служебный автомобиль ГИБДД, где личанин попытался дать взятку сотруднику полиции.

Попытка дачи взятки была пресечена, о ней информирована дежурная часть отдела полиции и служба собственной безопасности УМВД региона. Житель Липецкой области задержан и опрошен, денежные купюры изъяты. Возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили в УМВД России по Тамбовской области.
5 928
#взятка

Комментарии (5)

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Походу,

16 минут назад
Азверил, даунито)))
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автолюбитель

27 минут назад
Надо их тоже ловить на взятках и сажать
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Хохол с Баумана

27 минут назад
Азверил, За 400 рублей моя мамка делает королевский минет.
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Азверил

39 минут назад
Штраф за безосаго - 800 р., при оплате 50 % - 400 р. Сколько он им сунул - 100 или 200 р.???
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Эмиль Золя

45 минут назад
Господа-вы звери
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