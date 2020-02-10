Происшествия

сегодня, 16:39

Липчанин украл у спящего пассажира электрички телефон

3 448
#кража
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Липчанин украл у спящего пассажира электрички телефон

Преступление произошло между станциями "Грязи-Воронежские" и "Воронеж".

Во время следования электрички "Грязи-Воронежские – Воронеж", 32-летний житель Липецкой области, увидев, что его случайный попутчик уснул, вытащил из кармана его пиджака сотовый телефон, после чего покинул поезд на следующей станции.

Когда в транспортную полицию с заявлением о краже обратился потерпевший, полицейские предприняли меры, в результате которых личность злоумышленника была установлена, а также получены доказательства его вины. Подозреваемого задержали. Он оказался ранее судимым.

Уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленника следствием Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте (по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража)  расследовано и в ближайшее время будет рассмотрено в суде.

Фото: vse42.ru

3 448
#кража
1

Комментарии (3)

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А мог бы и

18 минут назад
отпетушить потерпевшего
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Какой липчанин?

26 минут назад
Это был поганый хохол. Не успел ботинки снять
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Доцент

51 минуту назад
Украл, выпил, - в тюрьму... Романтика!
ответить

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