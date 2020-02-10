Победа в «Русской Зиме» принесла Елене Коробкиной 75 тысяч рублей (ФОТО)

Российскую легкую атлетику не пускают на международные старты, а в Москве состоялся турнир, куда не приглашали иностранцев.

Липчанка Елена Коробкина стала победительницей 29-го турнира по легкой атлетике «Русская Зима», который завершился в столичном манеже ЦСКА. Кроме нее, еще несколько наших земляков завоевали медали.

Прима российского бега на длинные дистанции Коробкина выступила в забеге на 1 500 метров. 28-летняя липчанка пробежала дистанцию за 4 минуты 05,84 секунды, что стало российским рекордом сезона. Ближайшая конкурентка Анна Шагина из Москвы отстала почти на 2 секунды – 4:07,51, замкнула «тройку» призёров Дина Александрова из Курска – 4:08,24.





Победный финиш Коробкиной

Это выступление Елене пополнить свой бюджет. Во-первых, 35 тысяч рублей она получила за победу на своей дистанции, а еще 40 тысяч рублей за 6-й результат среди всех участников «Русской зимы» по специальной таблице «World Athletics».

Напомним, что Елена Коробкина с начала нового года буквально штампует победы в турнирах в помещениях. При этом, как и большинство российских легкоатлетов, ее не пускают на международные старты. Елена несколько раз обращалась в Международную Ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF), но ее даже не удостаивали ответом.





Кристина Королева

Третье место в прыжках в высоту заняла наша Кристина Королёва, «взлетев» на высоту 191 см, что стало ее личным рекордом сезона. Затем Кристина еще трижды штурмовала 194 см, но неудачно. В итоге выше липчанки оказались самые известные на данный момент отечественные прыгуньи Мария Ласицкене (Москва-КБР) – 205 и Анна Чичерова (Москва-Ростовская обл.) – 196.





«Бронзовый» прыжок Кристины

Дважды «бронзовым» призером стал елецкий прыгун в длину Павел Шалин: в прыжках в длину – 7,66 и тройном прыжке – 16,04. Победителями здесь стали соответственно Артём Примак (Хабаровский-Красноярский край) – 7,70 и москвич Дмитрий Чижиков – 16,66.





Павел Шалин

Андрей Ефремов занял 3-е место в беге на 400 метров – 47,66, уступив Максиму Федяеву (Москва-Курская обл.) – 46,82 и Андрею Кухаренко (Санкт-Петербург) – 47,07.

В прыжке с высоту Алексей Ефанов стал 5-м с результатом 2,19 метров. Марина Пантелеева заняла 7-е место в беге на 60 метров - 7.58 сек.

К слову, турнир «Русская Зима», когда-то бывший международный, сейчас официально закрыт для иностранцев – это своего рода российский «ответ Чемберлену» международным спортивным организациям за их бойкот нашей страны.

Фото vk.com/rusaf_official