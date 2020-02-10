Происшествия

27 минут назад

«Мерседес» снёс столб в Хлевном

8 615
#ДТП
«Мерседес» снёс столб в Хлевном

На альтернативном участке трассы М-4 в Хлевном столкнулись «Мерседес» и «ВАЗ»

Сегодня на улице Юбилейной в Хлевном, на альтернативном участке трассы М-4, столкнулись два автомобиля, следовавшие в одном направлении, в сторону Воронежа – «Мерседес» и «ВАЗ».

От удара «Мерседес» вынесло на обочину где автомобиль врезался в столб, который сломался на несколько частей и упал на машину.

Люди в аварии не пострадали.

Фото: vk.com/hello_hlevnoe

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8 615
#ДТП

Комментарии (8)

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Были бы люди.

6 минут назад
Был, Мерен найдется.
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Толоконный лоб

7 минут назад
Вот что крест животворящий делает !
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Был

10 минут назад
Мерин и нету.
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фёдор сумкин

11 минут назад
полюбому виноват столб
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Победил

11 минут назад
столб! Мерен-супер! Люди -живы!!!
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youtube

14 минут назад
Т-34 против Mercedes
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Смехач

15 минут назад
В этой не равной гонке... "Мерседес" против "ВАЗа"... Победил, конечно же, "ВАЗ"... (аплодисменты)
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Дерзкий

19 минут назад
А знать придурок на мерене лител и подбил в попутном направлении старенький ваз!я хочу чтоб водителя мерена посадили на кол!если не в этой жизни то в той в аду!
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