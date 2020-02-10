«Мерседес» снёс столб в Хлевном

На альтернативном участке трассы М-4 в Хлевном столкнулись «Мерседес» и «ВАЗ»

Сегодня на улице Юбилейной в Хлевном, на альтернативном участке трассы М-4, столкнулись два автомобиля, следовавшие в одном направлении, в сторону Воронежа – «Мерседес» и «ВАЗ».



От удара «Мерседес» вынесло на обочину где автомобиль врезался в столб, который сломался на несколько частей и упал на машину.



Люди в аварии не пострадали.



Фото: vk.com/hello_hlevnoe



