В работе данковской школы нашли нарушения

Проверку проводили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Итогом визита санитарных врачей стала приостановка деятельности техники учреждения образования.

Данковский городской суд рассмотрел серию дел об административных правонарушениях от управления Роспотребнадзора в адрес руководства городского лицея. Причиной для обращения в суд стало нарушение санитарно-эпидемилогических требований.



В середине января в филиал данковского лицея пришла проверка Роспотребнадзора. В ходе проверки условий оказания образовательных услуг санитарные врачи выявили нарушения в кабинете информатики. Там нашли четыре компьютера, которые работали с превышением нормативов по напряжению электрического поля почти в четыре раза. Как пояснила администрация лицея, превышение норм произошло из-за отсутствия заземления в кабинете информатики, и признала свою вину в нарушении.



Санитарные врачи и суд пришли к выводу, что работающие с нарушением нормативов компьютеры создают угрозу жизни и здоровью людей. По постановлению суда работа компьютеров в классе приостановлена на 30 суток. В течение этого периода школьники могут посещать кабинет информатики, но включать технику там запрещено.