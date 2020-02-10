Общество

48 минут назад

В работе данковской школы нашли нарушения

2 442
#нарушение #Роспотребнадзор
1
В работе данковской школы нашли нарушения

Проверку проводили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Итогом визита санитарных врачей стала приостановка деятельности техники учреждения образования.

Данковский городской суд рассмотрел серию дел об административных правонарушениях от управления Роспотребнадзора в адрес руководства городского лицея. Причиной для обращения в суд стало нарушение санитарно-эпидемилогических требований.

В середине января в филиал данковского лицея пришла проверка Роспотребнадзора. В ходе проверки условий оказания образовательных услуг санитарные врачи выявили нарушения в кабинете информатики. Там нашли четыре компьютера, которые работали с превышением нормативов по напряжению электрического поля почти в четыре раза. Как пояснила администрация лицея, превышение норм произошло из-за отсутствия заземления в кабинете информатики, и признала свою вину в нарушении.

Санитарные врачи и суд пришли к выводу, что работающие с нарушением нормативов компьютеры создают угрозу жизни и здоровью людей. По постановлению суда работа компьютеров в классе приостановлена на 30 суток. В течение этого периода школьники могут посещать кабинет информатики, но включать технику там запрещено.
2 442
#нарушение #Роспотребнадзор
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Данков

4 минуты назад
Ура! Самый лучший лицей! Самый лучший директор! Как она школу подняла, что вся Россия знает!
ответить

Ха ха

32 минуты назад
Опять лицей 4 в г данкове) закройте вообще эту школу. А учителей к китайцам или на теплицу помидоры окучивать) да пчел ловить)
ответить

Еще в рубрике

В парке Победы будет цветной асфальт и зона PlayStation
#парк Победы #реконструкция
7
В парке Победы будет цветной асфальт и зона PlayStation

25 минут назад

Общество
Липчанам предлагают решить, нужно ли изменить маршрут автобуса №345
#транспорт
9
Липчанам предлагают решить, нужно ли изменить маршрут автобуса №345

39 минут назад

Общество
18-ю школу Липецка завтра полностью закрывают на карантин
#Карантин
4
18-ю школу Липецка завтра полностью закрывают на карантин

48 минут назад

Общество
Проезд моста в Новой Жизни утром занимал около часа
#дорожные работы #Новая Жизнь
19
Проезд моста в Новой Жизни утром занимал около часа

сегодня, 13:19

Общество
В школе на Манеже уже разобрали более трети мест
#школа #образование #Манеж
11
В школе на Манеже уже разобрали более трети мест

сегодня, 12:46

Общество
Директора «Квадры» оштрафовали из-за оставшихся без горячей воды жителей Лебедяни
#энергетика #горячая вода #котельная
20
Директора «Квадры» оштрафовали из-за оставшихся без горячей воды жителей Лебедяни

сегодня, 12:16

Общество