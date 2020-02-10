18-ю школу Липецка завтра полностью закрывают на карантин

Вынужденные каникулы продлятся, минимум, до 17 февраля.

С 11 февраля карантин вводится в школе №18 Липецка (28-й микрорайон). Соответствующее объявление уже размещено на официальном сайте школы.

Учебный процесс будет приостановлен в 1-11 классах на неделю – до 17 февраля, после чего будет принято решение о прекращении или продлении вынужденных каникул.

Карантин может быть введен в отдельных классах или всём учебном заведении в целом в случае отсутствия 20 и более процентов учащихся. Как стало известно GOROD48, на прошлой неделе в 18-й школе уже были приостановлены занятия в трех 1-х классах.

Ранее в Липецке полностью на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ ушла школа № 5.



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