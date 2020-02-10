Общество

29 минут назад

В школе на Манеже уже разобрали более трети мест

2 388
#школа #образование #Манеж
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В школе на Манеже уже разобрали более трети мест

Активнее всего в еще недостроенное учреждение образования записывают первоклашек.

275 заявок на зачисление в школу на Манеже поступило от родителей будущих учеников учреждения образования. Проектная мощность новой школы рассчитана на 800 учеников. Таким образом, за первую неделю приема звонков насчет зачисления заявками уже «закрыто» более трети мест.

- Активнее всего в школу записывают будущих первоклашек — поступила 71 заявка на зачисление в первые классы. Меньше всего звонков касаются зачисления в десятый класс — всего 6 заявок, - сообщили GOROD48 в департаменте образования администрации Липецка.

На зачисление во второй класс поступили 44 заявки, в третьи и четвертые классы — по 35 заявок, в пятые классы — 34 заявки, в шестые классы — 23 заявки, в седьмые — 19 заявок, в восьмые — 8 заявок. Набора в 9-е и 11-ые классы не будет.

Напомним, подать заявку на зачисление в школу на Манеже можно по телефону 77-97-20 (ежедневно с понедельника по пятницу с 13.00 до 16.30). Прием документов школьников начнется после получения школой лицензии.

Школу на Манеже строители должны были сдать в эксплуатацию ко 2 июля 2018 года, однако работы там не завершены до сих пор. Школа на 800 мест на улице 50 лет НЛМК - типовой проект Минобразования (точно такие же - с бассейном и стадионом - введены в эксплуатацию в Задонске, в 29-м микрорайоне и микрорайоне «Елецкий» в Липецке).
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#школа #образование #Манеж
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Комментарии (2)

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Ну что тут сказать... закрывать тербуненка

11 минут назад
За ним щербатого алкаша. И сразу найдутся деньги на достройку школы. А если потрясти их особо тщательно. То можно набрать на 3 школы)))
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Игорь

24 минуты назад
АО МММ, куплю жене сапоги, уже так уверенно, вступают в недостроенную школу?!?!
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