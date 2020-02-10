Директора «Квадры» оштрафовали из-за оставшихся без горячей воды жителей Лебедяни

Управление федеральной антимонопольной службы по Липецкой области пришло к выводу, что именно руководитель энергокомпании ответственен за прекращение подачи горячей воды почти 5 000 потребителям. В «Квадре» с этим взысканием не согласились.

Судья Правобережного районного суда Липецка подтвердил законность наложения штрафа на директора ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» за административное правонарушение по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ. Липецкие антимонопольщики ранее установили, что руководитель энергокомпании злоупотребил доминирующим положением на товарном рынке, и выписали ему штраф в 15 000 рублей.



Поводом для взыскания стала ситуация с теплоснабжением, произошедшая в Лебедяни летом 2018 года. С января 2016 года «Квадра» на праве аренды эксплуатировала котельные в Лебедяни, принадлежащую «Водоканалу». Договор на аренду теплоэнергетического комплекса был подписан на 5 лет. Но в апреле 2018 года «Квадра» решила отказаться от аренды котельных. Причиной для этого стала убыточность аренды: компании не хватало поступающих платежей за ее услуги для покрытия своих расходов. «Квадра» направила уведомление в «Водоканал» о том, что в июне остановит котельные. Котельные остановили утром 21 июня 2018 года. Без горячей воды осталось множество потребителей: 4 398 жителей 118 многоквартирных домов, а также здания лечебных учреждений, в том числе ГУЗ «Лебедянская межрайонная больница», школ, детского дома и детских садов. Со всеми указанными потребителями у ПАО «Квадра» - «Генерирующая компания» заключены договоры энергоснабжения.



Антимонопольщики и суд пришли к выводу, что у «Квадры» отсутствовали основания прекращения подачи горячей воды, а также не было законных оснований на расторжения договоров на оказание услуг по теплоснабжению в одностороннем порядке. Эти действия энергокомпании привели к ущемлению законных интересов потребителей. Кроме того, они не были должным образом извещены об остановке котельных.



- Довод ПАО «Квадра» о том, что причиной расторжения вышеуказанных договоров аренды является недостаточность тарифного источника на обеспечение расходов по текущей деятельности арендуемого имущества, является несостоятельным, поскольку договорами аренды муниципального имущества (котельных) не предусмотрено обеспечение расходов по текущей деятельности арендуемого имущества из тарифного источника, - указано в решении суда.



Жалобу на постановление о взыскании оставили без удовлетворения.