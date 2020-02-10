Ветер в Липецке усилится до 22 метров в секунду

Спасатели городского управления по делам ГО и ЧС разослали экстренное предупреждение об усилении ветра:

«В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение дня 10 февраля, ночи и дня 11 февраля ожидается усиление южного ветра с порывами до 17-22 м/с».МЧС при усилении ветра рекомендует придерживаться следующих правил:При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.