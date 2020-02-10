Погода в Липецке

58 минут назад

Ветер в Липецке усилится до 22 метров в секунду

6 782
#ветер
2
Ветер в Липецке усилится до 22 метров в секунду
Спасатели городского управления по делам ГО и ЧС разослали экстренное предупреждение об усилении ветра:

«В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение дня 10 февраля, ночи и дня 11 февраля  ожидается  усиление южного ветра с порывами  до 17-22 м/с».

МЧС при усилении ветра рекомендует придерживаться следующих правил:

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. 

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. 

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. 
6 782
#ветер
2

Комментарии (6)

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Петрович

27 минут назад
Стоит в укрытии, ни чего не грозит, охраняют 23 наряда полиции
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Николай

29 минут назад
Петрович, ты бы перепарковал бы свою ласточку во дворе, а то не ровен час дерево упадет - будешь потом по судам бегать
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Сырский

38 минут назад
! 1919 ?, не кто не спорит что лето лучше чем Зима.
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! 1919 ?

41 минуту назад
Лучше бы жара настала, да градусов до 30! И без осадков.
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Игорь

42 минуты назад
Ветер с моря дул, и не туда задул
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Марина

45 минут назад
Задул.
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