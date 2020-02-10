Происшествия

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Трое липчан и москвичка перечислили мошеннику 633 тысяч рублей: аферист действовал из колонии

5 795
#мошенничество
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Трое липчан и москвичка перечислили мошеннику 633 тысяч рублей: аферист действовал из колонии

Липецкий областной суд отклонил апелляцию 34-летнего мужчины, которого по обвинению в мошенничестве приговорили к 5,5 года заключения в колонии строго режима. В числе пострадавших от его действий 14 человек, четверо из них перечислили мошеннику 633 000 рублей.

- Как установлено материалами уголовного дела, злоумышленник, отбывая в исправительной колонии Ельца восемь лет за разбой, в течении 2017 - 2018 годов звонил на домашние телефоны липчан, представляясь их родственником, которому полицейские угрожают привлечением к уголовной ответственности. Если абоненты проявляли заинтересованность, то мошенник продолжал разговор уже от имени сотрудника полиции, замять дело за вознаграждение в размере от 5 000 до 170 000 рублей, -  рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Трое из тринадцати человек, которым позвонили из колонии, поддались на обман. Они перечислили мошеннику через терминалы оплаты 127 000 рублей.

В феврале 2019 года мужчина освободился и его тут же задержали по обвинению в крупном мошенничестве. Оказалось, что через социальную сеть  «Одноклассники» он познакомился с москвичкой, у которой под различными предлогами  выманил 506 000 рублей.

- В ходе следствия он полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусматривающем назначение более мягкого наказания, - рассказали в областной прокуратуре.  – Суд приговорил мошенника к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и удовлетворил иски потерпевших о взыскании причиненного им ущерба.  

Не согласившись с таким наказанием, осужденный обжаловал приговор. Однако апелляционным определением Липецкого областного суда приговор оставлен без изменения и в приговор вступил в законную силу.

5 795
#мошенничество
2

Комментарии (5)

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Андре

15 минут назад
Таких лошар не грех взгреть .зря посадили
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ГОША

25 минут назад
не плохой заработок !!!
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Без лоха

27 минут назад
и жизнь плоха! "Рассиян" разводили, разводят и будут разводить
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Толян

37 минут назад
Лучше бы детским домам перечислили, чем каким-то мошенникам. И то был бы толк!
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Игорь

43 минуты назад
Посмотрите телеканал ЧЕ, передачу Решала, там популярно Влад объясняет куда не стоит влазить
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