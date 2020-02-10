Трое липчан и москвичка перечислили мошеннику 633 тысяч рублей: аферист действовал из колонии

Липецкий областной суд отклонил апелляцию 34-летнего мужчины, которого по обвинению в мошенничестве приговорили к 5,5 года заключения в колонии строго режима. В числе пострадавших от его действий 14 человек, четверо из них перечислили мошеннику 633 000 рублей.

- Как установлено материалами уголовного дела, злоумышленник, отбывая в исправительной колонии Ельца восемь лет за разбой, в течении 2017 - 2018 годов звонил на домашние телефоны липчан, представляясь их родственником, которому полицейские угрожают привлечением к уголовной ответственности. Если абоненты проявляли заинтересованность, то мошенник продолжал разговор уже от имени сотрудника полиции, замять дело за вознаграждение в размере от 5 000 до 170 000 рублей, - рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.



Трое из тринадцати человек, которым позвонили из колонии, поддались на обман. Они перечислили мошеннику через терминалы оплаты 127 000 рублей.



В феврале 2019 года мужчина освободился и его тут же задержали по обвинению в крупном мошенничестве. Оказалось, что через социальную сеть «Одноклассники» он познакомился с москвичкой, у которой под различными предлогами выманил 506 000 рублей.



- В ходе следствия он полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусматривающем назначение более мягкого наказания, - рассказали в областной прокуратуре. – Суд приговорил мошенника к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и удовлетворил иски потерпевших о взыскании причиненного им ущерба.



Не согласившись с таким наказанием, осужденный обжаловал приговор. Однако апелляционным определением Липецкого областного суда приговор оставлен без изменения и в приговор вступил в законную силу.



