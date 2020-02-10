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Трое липчан и москвичка перечислили мошеннику 633 тысяч рублей: аферист действовал из колонии
Липецкий областной суд отклонил апелляцию 34-летнего мужчины, которого по обвинению в мошенничестве приговорили к 5,5 года заключения в колонии строго режима. В числе пострадавших от его действий 14 человек, четверо из них перечислили мошеннику 633 000 рублей.
Трое из тринадцати человек, которым позвонили из колонии, поддались на обман. Они перечислили мошеннику через терминалы оплаты 127 000 рублей.
В феврале 2019 года мужчина освободился и его тут же задержали по обвинению в крупном мошенничестве. Оказалось, что через социальную сеть «Одноклассники» он познакомился с москвичкой, у которой под различными предлогами выманил 506 000 рублей.
- В ходе следствия он полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусматривающем назначение более мягкого наказания, - рассказали в областной прокуратуре. – Суд приговорил мошенника к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и удовлетворил иски потерпевших о взыскании причиненного им ущерба.
Не согласившись с таким наказанием, осужденный обжаловал приговор. Однако апелляционным определением Липецкого областного суда приговор оставлен без изменения и в приговор вступил в законную силу.
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