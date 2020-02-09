Циклон с Атлантики несет в Липецкую область потепление

В ближайшие сутки погода в Липецкой области будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. С приближением циклона с Атлантики атмосферное давление начнет падать, усилится юго-западный ветер. Среднесуточные температуры составят 4-5 градусов мороза, что на 5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 февраля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов мороза, днем будет от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 8 до 10 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов мороза.

10 февраля стал самым теплым в Липецке в 1913 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 30 градусов мороза.