Общество

сегодня, 17:37

Циклон с Атлантики несет в Липецкую область потепление

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#Погода
Циклон с Атлантики несет в Липецкую область потепление

В ближайшие сутки погода в Липецкой области будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. С приближением циклона с Атлантики атмосферное давление начнет падать, усилится юго-западный ветер. Среднесуточные температуры составят 4-5 градусов мороза, что на 5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 февраля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов мороза, днем будет от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 8 до 10 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов мороза. 

10 февраля стал самым теплым в Липецке в 1913 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 30 градусов мороза.

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#Погода

Комментарии (6)

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Бивис

7 минут назад
Таксист, подрачи,и согреешься!
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Для ТАКСИСТА

45 минут назад
Будешь ты работать, будешь ты стараться - даст тебе Путилин за ... подержаться !
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Таксист

59 минут назад
И так уже по цене маршрутки работаем, а клиентов нет, на один бензин, да на кофе с сигаретами работаем, а машину кто обслуживать будет?
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Таксист

сегодня, 17:55
Ну слава богу, снова потепление, а то яйца мёрзнут в машине
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Сталин-психиатр.

сегодня, 17:51
Слава Богу хоть Атлантика существует. На неё вся надежда. А то совсем как-то депрессивно. Это пока, конечно, её лисины, Абрамовичи и путины с роттенбергами не приватизировали.
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Хохлы

сегодня, 17:47
В рашке тепло и брюхо набито
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