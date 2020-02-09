сегодня, 13:22
Ночью по улице Пришвина разлилась вода: энергетики ликвидируют аварию
Этой ночью по улице Пришвина лились потоки воды. Оказалось, что лопнул трубопровод. Без холодного водоснабжения остались около тысячи человек.
Сейчас на месте прорыва ведутся земляные работы – с помощью двух экскаваторов и самосвала аварийная бригада освобождает от грунта места прорыва. Вода, вытекшая на улицу, откачивается с помощью специальной цистерны.
Питьевую воду для жителей отключенных домов подвозят к зданию №13 по улице Степанищева.
ЛГЭК
Олег Родивилов
Ирина
УВАРКИНА
УРОДЫ
МИРОТВОРЕЦ
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