Ночью по улице Пришвина разлилась вода: энергетики ликвидируют аварию

Этой ночью по улице Пришвина лились потоки воды. Оказалось, что лопнул трубопровод. Без холодного водоснабжения остались около тысячи человек.

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- Вечером 8 февраля на улице Степанищева произошел прорыв трубопровода холодного водоснабжения. В результате холодная вода начала вытекать на поверхность. Сегодня в 11:00 специалисты комплекса водоснабжения ЛГЭК приступили к ремонту водовода. Для проведения восстановительных работ от холодного водоснабжения были отключены дома на улицах Пришвина и Степанищева. - рассказали GORIOD48 о произошедшем в пресс-службе ЛГЭК.



Сейчас на месте прорыва ведутся земляные работы – с помощью двух экскаваторов и самосвала аварийная бригада освобождает от грунта места прорыва. Вода, вытекшая на улицу, откачивается с помощью специальной цистерны.



Питьевую воду для жителей отключенных домов подвозят к зданию №13 по улице Степанищева.

