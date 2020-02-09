Происшествия

сегодня, 13:22

Ночью по улице Пришвина разлилась вода: энергетики ликвидируют аварию

5 356
#ЖКХ
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Ночью по улице Пришвина разлилась вода: энергетики ликвидируют аварию

Этой ночью по улице Пришвина лились потоки воды. Оказалось, что лопнул трубопровод. Без холодного водоснабжения остались около тысячи человек.

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- Вечером 8 февраля на улице Степанищева произошел прорыв трубопровода холодного водоснабжения. В результате холодная вода начала вытекать на поверхность. Сегодня в 11:00 специалисты комплекса водоснабжения ЛГЭК приступили к ремонту водовода. Для проведения восстановительных работ от холодного водоснабжения были отключены дома на улицах Пришвина и Степанищева. - рассказали GORIOD48 о произошедшем в пресс-службе ЛГЭК.

Сейчас на месте прорыва ведутся земляные работы – с помощью двух экскаваторов и самосвала аварийная бригада освобождает от грунта места прорыва. Вода, вытекшая на улицу, откачивается с помощью специальной цистерны.

Питьевую воду для жителей отключенных домов подвозят к зданию №13 по улице Степанищева.
5 356
#ЖКХ
2

Комментарии (7)

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ЛГЭК

5 секунд назад
Наша миссия: Энергоснабжения города и выведение на новый качественный уровень услуг коммунальной сферы при недопущении скачкообразного роста тарифов и обеспечение финансовой устойчивости Компании. Наши цели: Модернизация основного оборудования и сооружений; Развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с требованиями перспективного развития города; Привлечение инвестиций под проекты модернизации и развития коммунальной инфраструтуры; Ориентированность на клиента; Обеспечение безубыточности функционирования компании, не отягощающего городской бюджет.
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Олег Родивилов

7 секунд назад
Уваркина всегда хорошо пахнет
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Ирина

4 минуты назад
Зато "строим" парки, планируем возведение Нового Платного спортивного комплекса на базе 14 школы, а три крупнейших коммунальные аварии за 2 месяца, останутся не замечанными. Поставят заплатки и до следующего прорыва. Дорогу на Катукова вскрыли, а делать никто не спешит.. Наконец то откройте глаза на настоящие проблемы города!!!!
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УВАРКИНА

5 минут назад
Трубы в нашу концепцию развития не входят,все вопросы к ЛГЭКу.
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УРОДЫ

19 минут назад
Вода хлынула из персонального бассейна рукожопой мэрки. Поэтому такая вонь по всему Липецк.
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МИРОТВОРЕЦ

22 минуты назад
ПАРКИ в ПРИОРИТЕТЕ !!!!! обустраиваем парки !!!! трубы подождут !!! чинить будем по факту !!!! зарплаты подождут !!! жкх только дороже , дешеветь не будет !!! тарифы только вверх !!!!!!
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1

22 минуты назад
Снова здорова!это говорит что эти ленивые жо пы летом ни какой профилактикой не занимаются.не чего не обновляют.весь город работает на старых коммуникациях
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