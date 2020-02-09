Общество

59 минут назад

В Липецкой области в прошлом году забраковали почти половину тонны овощей и фруктов

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#Овощи #фрукты #проверки #Роспотребнадзор
1
В Липецкой области в прошлом году забраковали почти половину тонны овощей и фруктов

Нарушения в основном касались норм хранения, а вот пестициды и нитраты в продукции не нашли.

Согласно данным Роспотребнадзора по Липецкой области, в 2019 году ведомство провело проведено 123 плановые и внеплановые проверки продавцов овощей и фруктов.

В итоге за год была забракована 21 партия общим весом 453 кг. В отношении виновных лиц вынесено 112 постановлений о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму 950 тысяч рублей.

В основном нарушения касались условий хранения продукции, отсутствия маркировок, отсутствия медицинских книжек у продавцов.

На санитарно-химические показатели исследовано 491 проба плодоовощной продукции, в т.ч. на содержание нитратов – 447 проб, на содержание пестицидов – 90 проб. Все исследованные пробы соответствовали нормативным требованиям.

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#Овощи #фрукты #проверки #Роспотребнадзор
1

Комментарии (4)

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Сергей 13

25 секунд назад
Вы там в своей шарашке не заходите в гипермаркеты,не видите,какую гниль там пинают?
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111

45 минут назад
сопоставимо с урожаем одного дачника капля в море
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Новокаин

49 минут назад
Да и по х...! Главное, что не мясо.
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молодой тупняк

53 минуты назад
Если всё нормам соответствовало, что у бабок на рынке тыкву отбирали что ли?
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