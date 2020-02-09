В Липецкой области в прошлом году забраковали почти половину тонны овощей и фруктов

Нарушения в основном касались норм хранения, а вот пестициды и нитраты в продукции не нашли.

Согласно данным Роспотребнадзора по Липецкой области, в 2019 году ведомство провело проведено 123 плановые и внеплановые проверки продавцов овощей и фруктов.

В итоге за год была забракована 21 партия общим весом 453 кг. В отношении виновных лиц вынесено 112 постановлений о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму 950 тысяч рублей.

В основном нарушения касались условий хранения продукции, отсутствия маркировок, отсутствия медицинских книжек у продавцов.

На санитарно-химические показатели исследовано 491 проба плодоовощной продукции, в т.ч. на содержание нитратов – 447 проб, на содержание пестицидов – 90 проб. Все исследованные пробы соответствовали нормативным требованиям.