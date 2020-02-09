В России

сегодня, 11:15

Карантинный центр по коронавирусу открыт в пригороде Челябинска

163

Для жителей Сосновского района появление центра стало неожиданностью

В карантинный центр по коронавирусу, расположенный в деревне Ужевка Сосновского района, начали завозить постояльцев. Об этом сообщают читатели 74.RU, живущие в посёлке. По словам очевидцев, накануне вечером на территорию центра заехали две машины скорой помощи.

Для жителей Сосновского района создание карантинного центра у них под боком стало неожиданностью. Многие возмущены тем, что их не предупредили о потенциальной угрозе.

— Мы живём возле этого «Утёса», это ничего? Он находится в 100 метрах от моего дома, например. Здесь много детей катаются на горках, прямо возле «Утёса». И мимо него все ходят в Рощино ежедневно! — возмутилась жительница Ужевки Евгения. — В Варне нельзя их разместить, там условия есть, а к нам можно, что ли, так получается? Мы переехали из города от таких, как ОРВИ и прочее, чтобы здесь эту «чуму» собирать?!

— Они спокойно смогут выходить из «Утёса», там же кругом дыры. А если заболевшие будут? Пять минут до Рощино пешком, до школы, где куча детей, — возмутилась жительница пригорода Альбина.

— Сейчас в школе карантин, но дети не сидят дома, а гуляют по окрестностям там, где им вздумается, в том числе и на территории «Утёса». Но ведь там нет надежного ограждения по периметру! — добавила ещё одна местная жительница Татьяна. — И даже если есть гипотетическая вероятность подхватить этот вирус, то это нужно немедленно пресекать!

При этом сразу несколько жителей уверяют, что приехавшие из Китая люди уже заселились в карантинный центр. Эту информацию 74.RU подтвердили в правительстве региона, уточнив, что пока о массовом прибытии постояльцев речи не идёт.

— Вчера один человек поступил туда. Он здоров, признаков заболевания у него нет, — сообщила пресс-секретарь правительства региона Мария Хворостова.


Минздрав Челябинской области распространил официальное заявление по карантинному центру в Ужёвке и первому постояльцу.

— На сегодня в карантинном центре в деревне Ужёвка, Сосновского района, находится один человек, прибывший из КНР. По приезду был осмотрен врачом, здоров, — сообщили в ведомстве. — На протяжении 14 дней он пробудет там под присмотром врачей. Напомним, подобные меры это важная профилактическая мера. Подобные центры открываются на территории всей России.

Первый карантинный центр на Южном Урале открыли в Варне, но попытка заселить в него прибывших из Китая граждан обернулась скандалом. Жители Варны в ночь на субботу, 8 февраля, устроили настоящий бунт. Люди заявили, что перекроют дороги. На место ночью пришлось выехать вице-губернатору Анатолию Векшину, чтобы попытаться успокоить жителей. Всю информацию о событиях в Варне мы собирали в режиме онлайн. 

15 человек, вернувшихся из Китая, накануне заселили в медцентр «Северный» в Миассе. Они размещены в инфекционном отделении, где будут в течение 14 дней находиться под присмотром врачей, сообщает 74.ru

163

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Зоозащитники предложили ограничить разведение собак и кошек
Зоозащитники предложили ограничить разведение собак и кошек

сегодня, 10:48

В России
Смерть троих подо льдом в Ленинградской области стала уголовным делом
Смерть троих подо льдом в Ленинградской области стала уголовным делом

сегодня, 10:42

В России
#коронавирус
Россиян проверят на иммунитет к коронавирусу

07.02.2020 16:16

В России
Отдых в России подорожал перед праздниками

07.02.2020 16:14

В России
Вместе с алиментами придется платить «коммуналку» за ребенка
#алименты #семья #развод
Вместе с алиментами придется платить «коммуналку» за ребенка

07.02.2020 15:53

В России
Ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
#День победы #выплата
Ветераны получат выплаты к 75-летию Победы

07.02.2020 15:42

В России