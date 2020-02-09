В России
сегодня, 11:15
Карантинный центр по коронавирусу открыт в пригороде Челябинска
Для жителей Сосновского района появление центра стало неожиданностью
В карантинный центр по коронавирусу, расположенный в деревне Ужевка Сосновского района, начали завозить постояльцев. Об этом сообщают читатели 74.RU, живущие в посёлке. По словам очевидцев, накануне вечером на территорию центра заехали две машины скорой помощи.
Для жителей Сосновского района создание карантинного центра у них под боком стало неожиданностью. Многие возмущены тем, что их не предупредили о потенциальной угрозе.
— Мы живём возле этого «Утёса», это ничего? Он находится в 100 метрах от моего дома, например. Здесь много детей катаются на горках, прямо возле «Утёса». И мимо него все ходят в Рощино ежедневно! — возмутилась жительница Ужевки Евгения. — В Варне нельзя их разместить, там условия есть, а к нам можно, что ли, так получается? Мы переехали из города от таких, как ОРВИ и прочее, чтобы здесь эту «чуму» собирать?!
— Они спокойно смогут выходить из «Утёса», там же кругом дыры. А если заболевшие будут? Пять минут до Рощино пешком, до школы, где куча детей, — возмутилась жительница пригорода Альбина.
— Сейчас в школе карантин, но дети не сидят дома, а гуляют по окрестностям там, где им вздумается, в том числе и на территории «Утёса». Но ведь там нет надежного ограждения по периметру! — добавила ещё одна местная жительница Татьяна. — И даже если есть гипотетическая вероятность подхватить этот вирус, то это нужно немедленно пресекать!
При этом сразу несколько жителей уверяют, что приехавшие из Китая люди уже заселились в карантинный центр. Эту информацию 74.RU подтвердили в правительстве региона, уточнив, что пока о массовом прибытии постояльцев речи не идёт.
— Вчера один человек поступил туда. Он здоров, признаков заболевания у него нет, — сообщила пресс-секретарь правительства региона Мария Хворостова.
Минздрав Челябинской области распространил официальное заявление по карантинному центру в Ужёвке и первому постояльцу.
— На сегодня в карантинном центре в деревне Ужёвка, Сосновского района, находится один человек, прибывший из КНР. По приезду был осмотрен врачом, здоров, — сообщили в ведомстве. — На протяжении 14 дней он пробудет там под присмотром врачей. Напомним, подобные меры это важная профилактическая мера. Подобные центры открываются на территории всей России.
Первый карантинный центр на Южном Урале открыли в Варне, но попытка заселить в него прибывших из Китая граждан обернулась скандалом. Жители Варны в ночь на субботу, 8 февраля, устроили настоящий бунт. Люди заявили, что перекроют дороги. На место ночью пришлось выехать вице-губернатору Анатолию Векшину, чтобы попытаться успокоить жителей. Всю информацию о событиях в Варне мы собирали в режиме онлайн.
15 человек, вернувшихся из Китая, накануне заселили в медцентр «Северный» в Миассе. Они размещены в инфекционном отделении, где будут в течение 14 дней находиться под присмотром врачей, сообщает 74.ru
Для жителей Сосновского района создание карантинного центра у них под боком стало неожиданностью. Многие возмущены тем, что их не предупредили о потенциальной угрозе.
— Мы живём возле этого «Утёса», это ничего? Он находится в 100 метрах от моего дома, например. Здесь много детей катаются на горках, прямо возле «Утёса». И мимо него все ходят в Рощино ежедневно! — возмутилась жительница Ужевки Евгения. — В Варне нельзя их разместить, там условия есть, а к нам можно, что ли, так получается? Мы переехали из города от таких, как ОРВИ и прочее, чтобы здесь эту «чуму» собирать?!
— Они спокойно смогут выходить из «Утёса», там же кругом дыры. А если заболевшие будут? Пять минут до Рощино пешком, до школы, где куча детей, — возмутилась жительница пригорода Альбина.
— Сейчас в школе карантин, но дети не сидят дома, а гуляют по окрестностям там, где им вздумается, в том числе и на территории «Утёса». Но ведь там нет надежного ограждения по периметру! — добавила ещё одна местная жительница Татьяна. — И даже если есть гипотетическая вероятность подхватить этот вирус, то это нужно немедленно пресекать!
При этом сразу несколько жителей уверяют, что приехавшие из Китая люди уже заселились в карантинный центр. Эту информацию 74.RU подтвердили в правительстве региона, уточнив, что пока о массовом прибытии постояльцев речи не идёт.
— Вчера один человек поступил туда. Он здоров, признаков заболевания у него нет, — сообщила пресс-секретарь правительства региона Мария Хворостова.
Минздрав Челябинской области распространил официальное заявление по карантинному центру в Ужёвке и первому постояльцу.
— На сегодня в карантинном центре в деревне Ужёвка, Сосновского района, находится один человек, прибывший из КНР. По приезду был осмотрен врачом, здоров, — сообщили в ведомстве. — На протяжении 14 дней он пробудет там под присмотром врачей. Напомним, подобные меры это важная профилактическая мера. Подобные центры открываются на территории всей России.
Первый карантинный центр на Южном Урале открыли в Варне, но попытка заселить в него прибывших из Китая граждан обернулась скандалом. Жители Варны в ночь на субботу, 8 февраля, устроили настоящий бунт. Люди заявили, что перекроют дороги. На место ночью пришлось выехать вице-губернатору Анатолию Векшину, чтобы попытаться успокоить жителей. Всю информацию о событиях в Варне мы собирали в режиме онлайн.
15 человек, вернувшихся из Китая, накануне заселили в медцентр «Северный» в Миассе. Они размещены в инфекционном отделении, где будут в течение 14 дней находиться под присмотром врачей, сообщает 74.ru