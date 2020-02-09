Зоозащитники предложили ограничить разведение собак и кошек

Зоозащитники предложили ввести квоты на разведение породистых собак и кошек в России для того, чтобы в перспективе уменьшить численность бездомных животных. Об этом в воскресенье, 9 января,сообщает Рен-ТВ со ссылкой на "Интерфакс"





По словам руководителя центра "Вита" Ирины Новожиловой, следует "прекратить многовековую борьбу со следствием и начать искоренять причину".



"Животных "производится" в стране намного больше, чем их способны взять в дома люди", – заявила Новожилова.



Зоозащитница отметила, что проблема сохраняется в тех странах, где государство не контролирует разведение домашних животных.



Он предложила подвергнуть лицензированию, налогообложению и квотированию тех, кто разводит животных ради бизнеса, и поощрять остальных граждан в стерилизации их питомцев.

