В России

33 минуты назад

Зоозащитники предложили ограничить разведение собак и кошек

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Зоозащитники предложили ограничить разведение собак и кошек
Зоозащитники предложили ввести квоты на разведение породистых собак и кошек в России для того, чтобы в перспективе уменьшить численность бездомных животных. Об этом в воскресенье, 9 января,сообщает Рен-ТВ со ссылкой на "Интерфакс" 


По словам руководителя центра "Вита" Ирины Новожиловой, следует "прекратить многовековую борьбу со следствием и начать искоренять причину".

"Животных "производится" в стране намного больше, чем их способны взять в дома люди", – заявила Новожилова.

Зоозащитница отметила, что проблема сохраняется в тех странах, где государство не контролирует разведение домашних животных.

Он предложила подвергнуть лицензированию, налогообложению и квотированию тех, кто разводит животных ради бизнеса, и поощрять остальных граждан в стерилизации их питомцев.
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