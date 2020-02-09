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36 минут назад

Зеленский надеется провести нормандскую встречу в Берлине через два месяца

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Последний саммит в таком формате прошел 9 декабря в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) состоится в Берлине через два месяца, как это было запланировано в ходе декабрьской встречи в Париже. Об этом он заявил в субботу после встречи с Папой Римским Франциском в Ватикане.

"За два месяца после "нормандии" в Париже и, надеюсь, за два перед такой же встречей в Берлине, я просил [Папу Римского] помочь с освобождением украинцев - пленных в Донбассе, в Крыму и России", - написал глава государства в своем Telegram-канале.

В целом встречу с понтификом украинский лидер назвал "моментом истины" и "проверкой на подлинность", а также пообещал сделать все, чтобы конфликт в Донбассе остался только "страшным воспоминанием".

Последний саммит в "нормандском формате" прошел 9 декабря в Париже. Участники договорились продолжить дискуссию на высшем уровне в "нормандском формате" уже через четыре месяца в Берлине, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает tass.ru

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