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Смерть троих подо льдом в Ленинградской области стала уголовным делом
Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту гибели троих человек, провалившихся под лед на карьере возле поселка Шапки. Об этом вечером 8 февраля сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас создан «оперативный штаб по координации действий всех служб и ведомств, принимающих участие в спасательных операциях», – уточнили в СК. В администрации МО «Тосненский район» под председательством главы СУ СК по Ленобласти Сергея Сазина проведено оперативное совещание «по вопросам профилактики гибели людей на водоемах Тосненского района Ленинградской области».
«В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за безопасность нахождения граждан на льду. Решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности», – подытожили в СК.