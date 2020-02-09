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49 минут назад
Число умерших от коронавирусной пневмонии в Китае выросло до 811
Общее число инфицированных достигло 37,1 тыс.
Общее число инфицированных новым коронавирусом в Китае достигло 37,1 тыс., умерли 811 человек. Об этом в воскресенье сообщил на своем сайте Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
По его данным, число инфицированных на территории Китая за сутки увеличилось более чем на 2,6 тыс., число умерших - на 89. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений более 2,6 тыс. человек. Отмечается, что из зафиксированных 37,1 тыс. случаев заболевания пневмонией 6188 - тяжелые.
В то же время Центральное китайское телевидение (CCTV) сообщило в воскресенье о том, что число умерших в КНР от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, составило в материковом Китае 812, а число заболевших возросло до 37251, еще 316 инфицированы за пределами Китая.
Ранее Agence France-Presse (AFP) сообщило, что число умерших от коронавирусной пневмонии в Китае составило 803. По данным агентства, за последние сутки в провинции Хубэй, основном очаге эпидемии, число инфицированных увеличилось на 2147, 81 человек умер, сообщает tass.ru.
По его данным, число инфицированных на территории Китая за сутки увеличилось более чем на 2,6 тыс., число умерших - на 89. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений более 2,6 тыс. человек. Отмечается, что из зафиксированных 37,1 тыс. случаев заболевания пневмонией 6188 - тяжелые.
В то же время Центральное китайское телевидение (CCTV) сообщило в воскресенье о том, что число умерших в КНР от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, составило в материковом Китае 812, а число заболевших возросло до 37251, еще 316 инфицированы за пределами Китая.
Ранее Agence France-Presse (AFP) сообщило, что число умерших от коронавирусной пневмонии в Китае составило 803. По данным агентства, за последние сутки в провинции Хубэй, основном очаге эпидемии, число инфицированных увеличилось на 2147, 81 человек умер, сообщает tass.ru.