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53 минуты назад

Президент Казахстана сотрудников госорганов, допустивших беспорядки

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Токаев также пообещал оказать помощь пострадавшим

Сотрудники государственных органов, которые допустили беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, понесут наказание. Об этом заявил в воскресенье президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Комиссия во главе с [вице-премьером] Бердибеком Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь", - написал он на своей странице в Twitter.

Глава государства также выразил благодарность соотечественникам за твердую гражданскую позицию.

Беспорядки, вспыхнувшие в ночь на 8 февраля, унесли жизни восьми человек. Заместитель министра здравоохранения Камалжан Надыров в субботу вечером сообщил, что в больницах остаются 37 человек.

Ранее Токаев заявил, что ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Он поручил государственным органам принять срочные меры по устранению последствий инцидента, для чего была создана правительственная комиссия под председательством Сапарбаева, сообщает tass.ru

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