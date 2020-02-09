Премьер-министр Таиланда назвал основной мотив устроившего стрельбу военнослужащего

"Это должен быть единственный и последний инцидент такого рода в Таиланде", - подчеркнул Прают Чан-Оча, выступая перед больницей Махарат в Накхонратчасима, где он встречался с пострадавшими.

Он также сообщил, что, по уточненным данным, "27 человек, включая стрелка, погибли, 57 получили ранения". Из 57 пострадавших 32 человека до сих пор находятся в больнице, 25 - выписаны.

Премьер-министр отметил, что расследование инцидента продолжается. Он также поблагодарил людей, которые откликнулись на просьбу министерства здравоохранения сдать кровь. Политик объяснил затянувшуюся осаду торгового центра тем, что силовики должны были принять все необходимые меры предосторожности при продвижении внутрь здания, сообщает https://tass.ru/