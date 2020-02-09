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Премьер-министр Таиланда назвал основной мотив устроившего стрельбу военнослужащего

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Прают Чан-Оча считает, что военный открыл огонь по людям из-за личных проблем, связанных с обманом при продаже дома

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча назвал основной мотив военнослужащего, который открыл стрельбу в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Премьер считает, что основным мотивом нападавшего была обида из-за сделки с землей, в результате которой он почувствовал себя обманутым, передает агентство Reuters.

"Это был личный конфликт из-за сделки с домом", - уверен премьер. Он добавил, что противоречия были связаны с родственником командира, которого нападавший убил одним из первых.

"Это должен быть единственный и последний инцидент такого рода в Таиланде", - подчеркнул Прают Чан-Оча, выступая перед больницей Махарат в Накхонратчасима, где он встречался с пострадавшими.

Он также сообщил, что, по уточненным данным, "27 человек, включая стрелка, погибли, 57 получили ранения". Из 57 пострадавших 32 человека до сих пор находятся в больнице, 25 - выписаны. 

Премьер-министр отметил, что расследование инцидента продолжается. Он также поблагодарил людей, которые откликнулись на просьбу министерства здравоохранения сдать кровь. Политик объяснил затянувшуюся осаду торгового центра тем, что силовики должны были принять все необходимые меры предосторожности при продвижении внутрь здания, сообщает https://tass.ru/


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