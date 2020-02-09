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Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь

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Гуманитарный груз состоит из медицинских препаратов и средств индивидуальной защиты

Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Самолет Ил-76 МЧС России прибыл в Китай. Он доставил 183 кубометра гуманитарного груза - медицинские препараты и средства индивидуальной защиты", - уточнили в МЧС.

Самолет Ил-76 МЧС РФ с партией гуманитарной помощи вылетел в КНР в субботу днем из подмосковного аэропорта Жуковский. Помощь Китаю оказывается по поручениям президента Владимира Путина и правительства России. Как пояснял ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Россия направляет в Китай в качестве гуманитарной помощи 2 млн медицинских масок, общий вес грузов - 23 тонны, сообщает tass.ru

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