В мире
сегодня, 10:12
Посольство России обвинило Норвегию в нарушении обязательств по договору о Шпицбергене
При этом в дипмиссии подчеркнули, что Россия не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом
Посольство РФ в Норвегии завило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. Сообщение опубликовано в субботу на официальной странице дипмиссии в Facebook.
"На Шпицбергене накопились проблемы. Из-за фактического игнорирования наших озабоченностей (мининдел наших стран обсуждали их в т.ч. в ходе переговоров в Киркенесе в октябре 2019 года) министру иностранных дел России С. В. Лаврову пришлось направить соответствующее послание [министру иностранных дел Норвегии] И. М. Эриксен Сёрейде", - говорится в сообщении.
В дипмиссии подчеркнули, что Россия не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом. "Вместе с тем, Шпицберген - "не исконно норвежская территория", архипелаг получен Осло на условиях, прописанных в договоре 1920 г. Наши вопросы носят практический характер (как известно, реальной хозяйственной деятельностью на архипелаге кроме России и Норвегии никто не занимается), их необходимо решать", - добавили в посольстве.
В диппредставительстве также отметили, что "правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага". По мнению российской стороны, Норвегия нарушает свои обязательства по этому договору, вынося участки, расположенные в пределах действия договора, "на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа". Такая позиция норвежских властей привела к тому, что "российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки". Посольство добавило, что аналогичная ситуация складывается в области добычи минеральных ресурсов, сообщает tass.ru
"На Шпицбергене накопились проблемы. Из-за фактического игнорирования наших озабоченностей (мининдел наших стран обсуждали их в т.ч. в ходе переговоров в Киркенесе в октябре 2019 года) министру иностранных дел России С. В. Лаврову пришлось направить соответствующее послание [министру иностранных дел Норвегии] И. М. Эриксен Сёрейде", - говорится в сообщении.
В дипмиссии подчеркнули, что Россия не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом. "Вместе с тем, Шпицберген - "не исконно норвежская территория", архипелаг получен Осло на условиях, прописанных в договоре 1920 г. Наши вопросы носят практический характер (как известно, реальной хозяйственной деятельностью на архипелаге кроме России и Норвегии никто не занимается), их необходимо решать", - добавили в посольстве.
В диппредставительстве также отметили, что "правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага". По мнению российской стороны, Норвегия нарушает свои обязательства по этому договору, вынося участки, расположенные в пределах действия договора, "на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа". Такая позиция норвежских властей привела к тому, что "российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки". Посольство добавило, что аналогичная ситуация складывается в области добычи минеральных ресурсов, сообщает tass.ru