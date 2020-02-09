Общество

34 минуты назад

В Чаплыгине суд арестовал злостного алиментщика

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#Алименты #приставы #долги
В Чаплыгине суд арестовал злостного алиментщика

Пока мужчину подвергли административному аресту на 5 суток, но в перспективе ему светит и уголовное дело.

Мировой судья Чаплыгинского судебного участка № 1 подверг административному аресту местного жителя за злостную неуплату алиментов.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, мужчина злостно уклонялся от уплаты алиментов – настолько, что суд ранее выписал ему наказание в виде 80 часов обязательных работ. Обычна такая мера предшествует возбуждению уголовного дела. Но отец несовершеннолетнего ребенка никак не отреагировал: и алименты не начал платить, и на работы не явился.

В итоге судья подверг его административному аресту на срок 5 суток по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб., либо арест на срок до пятнадцати суток.

Фото abakan.bezformata.com

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#Алименты #приставы #долги

Комментарии (1)

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5 минут назад
Он не подчиняется законам а его еще и на бесплатную кормешку отправили будем его 5 суток кормить бесплатно лафа
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