Сейсмическая экспертиза, компенсации, «инициативная группа 2.0»

Сегодня в селе Ильино около ста жителей Введенского сельсовета встречались с представителями власти и ОАО «Стагдок». На встрече обсуждалось сосуществование поселения и известкового карьера.

Жители Введенского сельсовета (села Восресеновка, Введенка, Ильино, Никольское, Ситовка, всего около 5 000 человек) готовились к этой встрече несколько дней. Через чат в «WhatsApp» формировалась инициативная группа, формулировались вопросы к власти и руководителям Стагдока. Интересовали жителей сел ответы на три важных вопроса: как ОАО «Стагдок» собирается минимизировать свое воздействие на окружающую среду, что будет с застроенными участками земель, как оказалось, отведенных карьеру еще 12 лет назад. И получат ли люди компенсации за, по их мнению, поврежденное в результате деятельности известкового карьера имущество.



Волноваться люди начали, когда стало известно о планах власти по изменению генплана сельсовета. Именно тогда распространилась новость, о переводе земель Стагдока из сельхозназначения в промышленное с последующим увеличением рабочего карьера по добыче известняка. Жители сел решили, что карьер вплотную придвинется к их участкам. В эту среду прошла первая встреча селян с властью и промышленниками на территории карьера.

На ней жители сельсовета говорили о том, что от вибраций после взрывов в карьере появляются трещины в домах, лопаются окна, а облако известковой пыли накрывает приусадебные участки, расположившиеся неподалёку от карьера. Помимо всего прочего жизнь осложняет шум карьера.

– Карьер идет вдоль нашего села Воскресеновка, и у нас взрывная волна не так заметна. А вот в Введенке лопаются окна и появляются трещины в фундаменте. К тому же взрывы во вторник у них происходят в два часа. А в детских садах тихий час с часу до трех. Меня, как отца и представителя родительского комитета, не устраивает, что дети просыпаются, - рассказал GOROD48 перед началом встречи местный активист Александр Корышев.





Сегодня на встречу пришли около ста человек. Началась она с выступления главы Введенского сельсовета Дениса Дорожинского.

Денис Дорожинский вначале собрания объяснил, что новый генплан поселения принимается для закрепления за территориями определенных назначений. И сделал это на примере мусорных площадок. Мол, если не закрепить землю под ними под сбор мусора, то кто-то может построить на них дом, потом придется искать новые места, а пока будет идти время, села будут превращаться в свалки.





- К тому же, часть улиц поселения по старому генпану находятся в границах горного отвода карьера, а в новом - они выведены за его пределы, - ответил на попутный вопрос глава Введенского сельсовета.

Но селяне предложили не заговаривать им зубы мусорками и перейти к главному – переводу земель из сельскохозяйственного в промышленное назначение.





- Земли сельхозназначения по проекту генплана не будут переводиться в промышленные, - объяснил и.о. главы Липецкого района Иван Чернышов. – Мы выслушали ваше мнение, поговорили с руководством «Стагдока» и пришли к мнению, что этот пункт из проекта будет убран. В понедельник эти замечания к проекту генплана будут переданы в «Липецкгражданпроект». Вы сможете их увидеть в ближайшее время.

От «Стагдок» говорил руководитель дивизиона «Руда» группы НЛМК, в которую входит горнодобывающее предприятие, Сергей Напольских. По его словам, последний горный отвод под добычу известняка был выдан карьеру в 2008 году. Каким-то образом на этой территории построили жилые дома. Спустя десять лет появился новый документ, в котором за пределы отвода были выведены жилые зоны и объекты инфраструктуры Введенского сельсовета.





- Мы отодвинули горный отвод, чтобы исключить ситуацию, о которой вы сейчас беспокоитесь, - попытался объяснить Сергей Напольских причины изменения границ. – Граница горного отвода включает в себя санитарно-защитную зону в 300 метров. Поэтому край карьера никак не может подойти к вашим участкам.

Следующее, что интересовало собрание – воздействие вибрации от взрывов.

- Последние замеры вибрации проводились в 2006 году, но использовать их результаты нельзя, так как карьер тогда находился в другом месте, - рассказал Сергей Напольских. – Мы наймем специализированную организацию, которая изучит, как распространяется ударная волна, и разработает рекомендации по проведению работ с минимальным влиянием на поселение. Мы предложим инициативной группе на выбор несколько таких организаций. Затягивать не будем, сделаем все в этом году. Итоговым документом мы обязательно поделимся.

Жительница сельсовета Галина Ермолова спросила вреде пыльного облака, которое образуется после взрыва породы.





Женщина считает, что на приусадебные участки оседают вредные металлы. Представитель предприятия ответил, что опасения о вреде этой пыли будут развеяны исследованием почв, которые проведут как на территории предприятия, так и за его границами вплоть до земель населенных пунктов.

Также руководитель дивизиона «Руда» группы НЛМК Сергей Напольских рассказал, что выработанный карьер никогда не будет использоваться под свалку, так как его рекультивация проходит только по проекту, который также проходит публичные слушания. И сообщил, что на сегодня 62 гектара старого картера уже восстановлены до былого состояния. А потом рассказал, что обсуждается разработка известняка в западном направлении, то есть в противоположную от сел сторону.

Что же касается компенсаций жителям, чьи дома могли пострадать от взрывного метода добычи известняка, то по заявлению представителей НЛМК, об этом можно говорить только после анализа соответствия или несоответствия работы предприятия утвержденным нормативам, а также анализа законности соответствующей застройки. Глава сельсовета в свою очередь попросил селян передать фиксирующие повреждения документы и фотографии.





Завершил почти что двухчасовое собрание выбор новой инициативной группы из десяти человек, которая в дальнейшем будет представлять интересы жителей поселения в контактах со «Стагдоком» и властью. Кстати, представителей администрации района включить в эту группу собрание отказалось.

- Вы не доверяете представителям власти в районе, - спросил и.о. главы Липецкого района Иван Чернышов.

- Нет, не доверяем, - разнеслись по залу крики людей.

- Хорошо, тогда я прошу внести в протокол заседания этот момент, - сказал Иван Чернышов.