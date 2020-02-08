В Липецкой области ночью местами похолодает до -21

Среднесуточные температуры составят 9-11 градусов мороза, что на 0-2 градуса ниже нормы.

В ближайшие сутки Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 9-11 градусов мороза, что на 0-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 февраля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, местами туман. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 13 до 18 градусов мороза, местами опустится до -21, днем будет от 3 до 8 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 15 до 17 градусов мороза, днем ожидается от 4 до 6 градусов мороза.

9 февраля стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +2. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 34 градуса мороза.