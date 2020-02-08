Погода в Липецке

сегодня, 17:07

В Липецкой области ночью местами похолодает до -21

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#мороз
В Липецкой области ночью местами похолодает до -21

Среднесуточные температуры составят 9-11 градусов мороза, что на 0-2 градуса ниже нормы.

В ближайшие сутки Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 9-11 градусов мороза, что на 0-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 февраля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, местами туман. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 13 до 18 градусов мороза, местами опустится до -21, днем будет от 3 до 8 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 15 до 17 градусов мороза, днем ожидается от 4 до 6 градусов мороза. 

9 февраля стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +2. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 34 градуса мороза.

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#мороз

Комментарии (10)

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Вася

23 минуты назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора метра!
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Котэ

23 минуты назад
Крис, я, в основном, имел ввиду духовную пищу, не телесную.
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Крис

46 минут назад
Котэ, сегодня был в магазине Победа на Водопьянова, там много недорогой кошачей еды.
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Местный

51 минуту назад
Кто хотел мороза, идите на улицу, морозьте жопу, собаки дикие. Скоро кончится ваша радость овечья.
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Шеф

53 минуты назад
Нафиг снег. Ещё лыжню России 2020 проводить придется
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Я, сум4сш39ш1й

сегодня, 17:27
Лучше бы сразу до 30 градусов мороза стукнуло, да ещё бы снега навалило бы выше крыши, - вот это была бы действительно настоящия русская зима!
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Какая красивая фотка !

сегодня, 17:26
Мне не страшны морозы , не страшны пиндосы ! Я за Путина номер 1 !!!!
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Котэ

сегодня, 17:26
Кушать все равно нечего...
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valerafromsplus

сегодня, 17:22
Лучше бы тебе бы вдарили за Пятёрочкой у Рынка, отделали на Студгородке и заделали на Елецком!
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8-800 ПЯТЬ

сегодня, 17:11
Лучше бы морозы вдарили, да под -50!
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