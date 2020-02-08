Общество

сегодня, 10:57

343-ю маршрутку продлят до «Елецкого»

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#маршрут #транспорт
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343-ю маршрутку продлят до «Елецкого»

Также четыре автобуса в день будут ходить в осенне-зимней период до СНТ «Дачный-4».

С 10 февраля муниципальный маршрут № 343 «24 микрорайон – п. Дачный» будет продлен до микрорайона «Елецкий», сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Для сохранения действующих интервалов движения плановый выпуск автобусов увеличат до 14 машин.

Также с 10 февраля расписанием маршрута № 343 будет предусмотрено выполнение отдельных рейсов до садоводческого товарищества «Дачный-4» в осенне-зимний период. 

Отправление автобусов от остановочного пункта «Школа № 37» в направлении садоводческих товариществ будет осуществляться в 7:08, 13:05, 15:03, 18:11, от остановочного пункта «Сады-2» - в 7:15, 13:12, 15:09, 18:17, сообщили в городском департаменте транспорта.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Также время отправления автобусов и трамваев от конечных будет размещено на официальных сайтах МБУ «ЛГТК» и департамента транспорта.

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#маршрут #транспорт
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Комментарии (3)

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Гость

18 минут назад
Сырский рудник это пригород, как и и матырский, успокойтесь уже! Слишком длинное плечо маршрута будет. Лучше сделать Сырский - Косвревка - мк Елецкий - Сырский, имхо
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Алекс

26 минут назад
А как же Университетский? 3 маршруту и из них только 8-й и 22-ой ходит как надо.А 300-ый как приведение!
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777

сегодня, 11:27
А как же №347 №325 №30 ??? считаю было бы правильным вместо Елецкого его сворачивать от Березки на 27-мой микр далее Воронежское Шоссе - и по ул Ударников и Юношеской до конечной Сырский это даст возможность с ул Ударников и Юношеской добираться на ул Космонавтов сейчас и №24а и №345 едут с Минской туда а и Юношеской и Ударников ничего не идет.
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