343-ю маршрутку продлят до «Елецкого»

Также четыре автобуса в день будут ходить в осенне-зимней период до СНТ «Дачный-4».

С 10 февраля муниципальный маршрут № 343 «24 микрорайон – п. Дачный» будет продлен до микрорайона «Елецкий», сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Для сохранения действующих интервалов движения плановый выпуск автобусов увеличат до 14 машин.

Также с 10 февраля расписанием маршрута № 343 будет предусмотрено выполнение отдельных рейсов до садоводческого товарищества «Дачный-4» в осенне-зимний период.

Отправление автобусов от остановочного пункта «Школа № 37» в направлении садоводческих товариществ будет осуществляться в 7:08, 13:05, 15:03, 18:11, от остановочного пункта «Сады-2» - в 7:15, 13:12, 15:09, 18:17, сообщили в городском департаменте транспорта.



Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Также время отправления автобусов и трамваев от конечных будет размещено на официальных сайтах МБУ «ЛГТК» и департамента транспорта.