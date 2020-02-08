«Большое человеческое спасибо, что не оставили «девочек» в беде»

Полицейские помогли женщине с ребенком в машине на проселочной дороге в Становлянском районе .

Жительница Становлянского района поблагодарила сотрудников полиции за неравнодушие в сложно ситуации на дороге.



- Большое человеческое спасибо, за то что проявили неравнодушие и не оставили «девочек» в беде», - передает письмо становлянки пресс-служба УМВД России по Липецкой области. - Хочу сказать спасибо патрулю ГИБДД, дежурившему 31 января в районе станции Бабарыкино. Возвращаясь домой с работы по просёлочной дороге, ведущей в деревню Новиково, женщина с дочерью забуксовала на своей легковой машине. Проезжавшие мимо полицейские не остались равнодушными. Сотрудники ДПС ОГИБДД Отделения МВД России по Становлянскому району, лейтенанты полиции Юрий Гладких и Иван Ханыков оценили ситуацию и поняли, что без специальной техники не обойтись. Полицейские обеспечили прибытие автомобиля, способного справиться с вызволением легковушки из снежного плена.