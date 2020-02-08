Общество

54 минуты назад

«Большое человеческое спасибо, что не оставили «девочек» в беде»

11 1347
#ДПС
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«Большое человеческое спасибо, что не оставили «девочек» в беде»

Полицейские помогли женщине с ребенком в машине на проселочной дороге в Становлянском районе .

Жительница Становлянского района поблагодарила сотрудников полиции за неравнодушие в сложно ситуации на дороге.

- Большое человеческое спасибо, за то что проявили неравнодушие и не оставили «девочек» в беде», - передает письмо становлянки пресс-служба УМВД России по Липецкой области. - Хочу сказать спасибо патрулю ГИБДД, дежурившему 31 января в районе станции Бабарыкино. Возвращаясь домой с работы по просёлочной дороге, ведущей в деревню Новиково, женщина с дочерью забуксовала на своей легковой машине. Проезжавшие мимо полицейские не остались равнодушными. Сотрудники  ДПС ОГИБДД Отделения МВД России по Становлянскому району, лейтенанты полиции Юрий Гладких и Иван Ханыков  оценили ситуацию и поняли, что без специальной техники не обойтись. Полицейские обеспечили прибытие автомобиля, способного справиться с вызволением легковушки из снежного плена.
11 1347
#ДПС
1

Комментарии (11)

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Гость

10 минут назад
Шлепая по асфальту офицерскими туфлями, задержав дыхание, с напряженным лицом - так сдают сотрудники полиции челночный бег. А это дело непростое - пробежать 20-метровую дистанцию от черты до черты нужно 4 раза за 16 секунд. Такой норматив для челночного бега останется и дальше. В основном изменения коснулись силовых упражнений. Теперь 25-летний полицейский должен будет подтянуться на перекладине 10 раз вместо 13, присесть с гирей весом 24 килограммов 41 раз, тогда как в прошлом ему необходимо было распределить силы на 43 приседания. Для другой возрастной категории - от 25 до 30 лет - норматив подтягивания снижен с 12 до 9, а для более взрослых математика простая - каждое упражнение на 2 раза меньше. Например, 50-летнему сотруднику нужно всего лишь поднести подбородок к перекладине пару раз.
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Гость

19 минут назад
Вопрос, служба в полиции не заключается в подтягивания и беге. Можно * Болта обогнать, а быть говном безразличны к чужой проблеме
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нянька

27 минут назад
нормотив -берет женщину с ребенкам и несет на руках ,а тебе слабо?
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Здорово!

29 минут назад
Молодцы ребята!
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Вопрос

29 минут назад
Гость, а повод есть ? За сколько эти друзья 100 метровку пробегают или сколько раз подтягиваются на турнике ?
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Гость

34 минуты назад
Сейчас какой нибудь выродок начнёт тролить и обсерать.
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Тренер

35 минут назад
Денис, И как он нормативы сдаёт?
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Ник

35 минут назад
Ребята молодцы, спору нет. Но, как они задают нармотивы по физической подготовке....
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Денис

37 минут назад
Вот этот, который справа, как он в гранте помещается?
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КОЛЛЕГИ

40 минут назад
Ну это отличная новость.Молодцы.
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