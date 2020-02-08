Происшествия
сегодня, 09:45
Внедорожник врезался в столб и загорелся
ДТП произошло сегодня около двух часов ночи в центре Липецка.
Автомобиль "Нива" врезался в столб на улице Гагарина в Липецке напротив Быханова сада.
Как сообщают очевидцы, из машины вышел водитель, который по внешнем признакам был похож на пьяного. Мужчина интересовался у прохожих, что ему делать. Спустя время автомобиль загорелся. Мужчина попытался потушить машину самостоятельно, но у него это не вышло. К приезду наряда ДПС он покинул место ДТП.
Огонь в итоге тушили прибывшие на место происшествия пожарные.
Как сообщают очевидцы, из машины вышел водитель, который по внешнем признакам был похож на пьяного. Мужчина интересовался у прохожих, что ему делать. Спустя время автомобиль загорелся. Мужчина попытался потушить машину самостоятельно, но у него это не вышло. К приезду наряда ДПС он покинул место ДТП.
Огонь в итоге тушили прибывшие на место происшествия пожарные.
Храмой
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