Внедорожник врезался в столб и загорелся

ДТП произошло сегодня около двух часов ночи в центре Липецка.

Автомобиль "Нива" врезался в столб на улице Гагарина в Липецке напротив Быханова сада.



Как сообщают очевидцы, из машины вышел водитель, который по внешнем признакам был похож на пьяного. Мужчина интересовался у прохожих, что ему делать. Спустя время автомобиль загорелся. Мужчина попытался потушить машину самостоятельно, но у него это не вышло. К приезду наряда ДПС он покинул место ДТП.



Огонь в итоге тушили прибывшие на место происшествия пожарные.

