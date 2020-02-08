Происшествия

сегодня, 09:45

Внедорожник врезался в столб и загорелся

8 1165
#ДТП #пожар #МЧС
Внедорожник врезался в столб и загорелся

ДТП произошло сегодня около двух часов ночи в центре Липецка.

Автомобиль "Нива" врезался в столб на улице Гагарина в Липецке напротив Быханова сада.

Как сообщают очевидцы, из машины вышел водитель, который по внешнем признакам был похож на пьяного. Мужчина интересовался у прохожих, что ему делать. Спустя время автомобиль загорелся. Мужчина попытался потушить машину самостоятельно, но у него это не вышло. К приезду наряда ДПС он покинул место ДТП.

Огонь в итоге тушили прибывшие на место происшествия пожарные.
8 1165
#ДТП #пожар #МЧС

Комментарии (8)

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Храмой

1 минуту назад
Если кто-то знает Попова Андрея Юрьевича с Рудника, передайте ему что он ПЕТУШАРА.
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смех

1 минуту назад
Медведя-шатуны бродят по ночному городу , и пикают .
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Пьянь

4 минуты назад
Одна пьянь
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а 048 а ?

4 минуты назад
чем снимать на видио и ругаться матом луче АКБ отключил бы блогер * !
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Вэл

6 минут назад
Что за народ самое главное это снять на телефон, а чтобы потушить машину об этом никто не подумал, а вдруг в машине ещё кто то остался.
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Кин конг с Лтз

8 минут назад
Не видео а одно сплошное пиииииии
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Алкан у с ЛТЗ

30 минут назад
Автомобиль нива врезался в столб на улице Гагарина в Липецке напротив Быханова сада.
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Алкан с ЛТЗ

46 минут назад
Чё за тачка?
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