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сегодня, 09:40
Украина намерена построить военные базы по стандартам НАТО в Донбассе
По словам министра обороны, их хотят разместить в Мариуполе и Северодонецке.
Украина планирует построить в Донбассе две современные военные базы по стандартам НАТО, заявил глава минобороны Андрей Загороднюк.
«Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Он уточнил, что их расположение предполагается в городах Мариуполь и Северодонецк.
По его словам, до конца 2020 года Украина настроена обеспечить полную совместимость своей армии с армиями стран НАТО, сообщает tvzvezda.ru
«Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Он уточнил, что их расположение предполагается в городах Мариуполь и Северодонецк.
По его словам, до конца 2020 года Украина настроена обеспечить полную совместимость своей армии с армиями стран НАТО, сообщает tvzvezda.ru