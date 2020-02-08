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сегодня, 09:40

Украина намерена построить военные базы по стандартам НАТО в Донбассе

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По словам министра обороны, их хотят разместить в Мариуполе и  Северодонецке.

Украина планирует построить в Донбассе две современные военные базы по стандартам НАТО, заявил  глава минобороны Андрей Загороднюк.

«Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Он уточнил, что их расположение предполагается в городах Мариуполь и Северодонецк.

По его словам, до конца 2020 года Украина настроена обеспечить полную совместимость своей армии с армиями стран НАТО, сообщает tvzvezda.ru

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