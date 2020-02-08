Россиянин сжег детей, чтобы не платить алименты

39-летний мужчина получил пожизненный срок за то, что сжег своих детей. Он не желал признавать свое отцовство.

Мужчина пришел к дому своей бывшей возлюбленной и решил его поджечь. Он облил все стены и двери здания топливом, чтобы находящиеся внутри экс-сожительница, ее мать и дети не смогли спастись.

Дом вспыхнул, но бывшая сожительница преступника смогла выбраться из горящего здания, а также вытащила свою 50-летнюю маму и двоих маленьких детей. Через некоторое время потерпевшая на несколько лет впала в кому, а ее мать и дети умерли от получения болевого шока.

Следствию удалось установить, что злоумышленник решился на жестокую расправу из-за того, что не хотел платить алименты. Его отправили в колонию, назначив пожизненное заключение, сообщает 7info.ru со ссылкой на Наш Брянск.