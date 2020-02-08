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Беспорядки в Казахстане: погибли 8 человек

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Правоохранительные органы республики задержали 47 человек, причастных к беспорядкам

Восемь человек погибли в ходе столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана, сообщает tass.ru. Об этом сообщил на брифинге в субботу министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

"В ходе массовых беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались", - сказал Тургумбаев.

Правоохранительные органы Казахстана задержали 47 человек, причастных к столкновениям.

"В настоящее время 47 человек задержаны, доставлены в отдел полиции. У них изъято два охотничьих ружья", - сказал Тургумбаев.

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