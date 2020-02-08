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В Китае американец умер от коронавируса
Гражданин США скончался в китайском Ухане из-за нового типа коронавируса, сообщила газета New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине, сообщает ria.ru
По данным издания, американцу было около 60 лет, он умер в четверг.
"Мы выражаем искренние соболезнования семье в связи с этой утратой", - заявил представитель посольства, который отметил, что дипломатическое представительство не предоставляет более подробный комментарий из уважения к частной жизни семьи.
По данным издания, американцу было около 60 лет, он умер в четверг.
"Мы выражаем искренние соболезнования семье в связи с этой утратой", - заявил представитель посольства, который отметил, что дипломатическое представительство не предоставляет более подробный комментарий из уважения к частной жизни семьи.