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сегодня, 09:27

В Китае американец умер от коронавируса

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В Китае американец умер от коронавируса
 Гражданин США скончался в китайском Ухане из-за нового типа коронавируса, сообщила газета New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине, сообщает ria.ru

По данным издания, американцу было около 60 лет, он умер в четверг.

"Мы выражаем искренние соболезнования семье в связи с этой утратой", - заявил представитель посольства, который отметил, что дипломатическое представительство не предоставляет более подробный комментарий из уважения к частной жизни семьи.
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