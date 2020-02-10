Из-за врезки пожарного трубопровода восемь улиц Липецка останутся без холодной воды

Сегодня с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся восемь улиц Липецка. Воду отключат в домах:

№№ 2, 3, 6, 9, 11а, 15, вл. 15, 18, 20, 20а, 20/4, 21, 22, 22/2, 24, 24а, 26, 26а, 26/2, 28, 30, 32, 32а, 34, а также дома частного сектора по улице 8 Марта,



№№ 13а, 20, 21, 22, 24а, 25, 26, 26в, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 41, 43, 45, 66, 66а по улице Советской,

№№ 4, 5, 7, 11 и в домах частного сектора по улице Ворошилова,



№№ 7, 7а, 9, 9а, 11/2, 12, 22, 26 по улице Горького,



№№ 2, 3, 7, 9, 23а, 28, 40, 42, 44, 46, 46а по улице Толстого,



№ 2 на Театральной площади,



№№ 1, 2, 3 по улице Малые ключи,



№ 2 по улице Фрунзе.



Как пояснили в пресс-службе ЛГЭК, воды не будет из-за работ по врезке пожарного трубопровода на улице Советской. Воду для хозяйственных и бытовых нужд жителям подвезут по их заявкам. Также возможно помутнение воды после окончания ремонта.



Также без холодной воды с 09:00 до 14:00 останутся Северный Рудник, улица Кузьминская и дом № 2 по улице Нижней Логовой.



Тепло отключат с 11:00 до 14:00 в доме №26 на Северном Руднике.



С 09:00 до 17:00 электричество отключат жителям домов:



№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Юношеской,



№№ 2, 3, 4, 4а, 4б, 4г, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 10, 10а, 14в по улице Ново-Весовой,



№№ 7а, 10, 11, 12, 16в, 20а, 21, 22б, 26а, 27а по улице Ударников,



№№ 1а, 1б, 1в, 3, 5, 7, 8, 13а, 15, 15а, 17 по улице Исполкомовской,



№№ 1, 2а, 2б, 2г, 3, 4, 4а, 5, 6, 7б, 10, 23, 25 по улице Базарной,



№4 по улице Прудной,



№3 по улице Ангарской,



№ 2б по улице Детской,



№№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 в переулке Сырском.



С 09:00 до 12:00 без электричества останутся жители домов:



№№ 11, 17, 23, 23а по улице Зегеля и № 42 по улице Интернациональной.



С 12:00 до 17:00 обесточат дома №№ 13, 13а, 21а, 23а по улице Зегеля, а с 14:00 до 17:00 — дома №№ 15, 16, 17 по улице Бачурина, №№ 5, 6, 9а по улице Жуковского, №№ 16, 18а по улице Коммунистической и №8 по улице Краснозаводской.



