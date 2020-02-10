Общество

сегодня, 07:15

Из-за врезки пожарного трубопровода восемь улиц Липецка останутся без холодной воды

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#водоснабжение
Из-за врезки пожарного трубопровода восемь улиц Липецка останутся без холодной воды

Сегодня с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся восемь улиц Липецка. Воду отключат в домах:

№№ 2, 3, 6, 9, 11а, 15, вл. 15, 18, 20, 20а, 20/4, 21, 22, 22/2, 24, 24а, 26, 26а, 26/2, 28, 30, 32, 32а, 34, а также дома частного сектора по улице 8 Марта,

№№ 13а, 20, 21, 22, 24а, 25, 26, 26в, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 41, 43, 45, 66, 66а по улице Советской, 
№№ 4, 5, 7, 11 и в домах частного сектора по улице Ворошилова,

№№ 7, 7а, 9, 9а, 11/2, 12, 22, 26 по улице Горького,

№№ 2, 3, 7, 9, 23а, 28, 40, 42, 44, 46, 46а по улице Толстого, 

№ 2 на Театральной площади,

№№ 1, 2, 3 по улице Малые ключи, 

№ 2 по улице Фрунзе.

Как пояснили в пресс-службе ЛГЭК, воды не будет из-за работ по врезке пожарного трубопровода на улице Советской. Воду для хозяйственных и бытовых нужд жителям подвезут по их заявкам. Также возможно помутнение воды после окончания ремонта. 

Также без холодной воды с 09:00 до 14:00 останутся Северный Рудник, улица Кузьминская и дом № 2 по улице Нижней Логовой. 

Тепло отключат с 11:00 до 14:00 в доме №26 на Северном Руднике. 

С 09:00 до 17:00 электричество отключат жителям домов: 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Юношеской,

№№ 2, 3, 4, 4а, 4б, 4г, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 10, 10а, 14в по улице Ново-Весовой,

№№ 7а, 10, 11, 12, 16в, 20а, 21, 22б, 26а, 27а по улице Ударников,

№№ 1а, 1б, 1в, 3, 5, 7, 8, 13а, 15, 15а, 17 по улице Исполкомовской,

№№ 1, 2а, 2б, 2г, 3, 4, 4а, 5, 6, 7б, 10, 23, 25 по улице Базарной, 

№4 по улице Прудной,

№3 по улице Ангарской,

№ 2б по улице Детской, 

№№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 в переулке Сырском.

С 09:00 до 12:00 без электричества останутся жители домов:
 
№№ 11, 17, 23, 23а по улице Зегеля и № 42 по улице Интернациональной.

С 12:00 до 17:00 обесточат дома №№ 13, 13а, 21а, 23а по улице Зегеля, а с 14:00 до 17:00 — дома №№ 15, 16, 17 по улице Бачурина, №№ 5, 6, 9а по улице Жуковского, №№ 16, 18а по улице Коммунистической и №8 по улице Краснозаводской. 

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#водоснабжение

Комментарии (2)

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МестныйЯ

19 минут назад
Никогда еще, каким бы плохим хозяйственником ни был мэр, в зимнее время не шаманили с отоплением, водой и электричеством. А тут наши депуташки решили переплюнуть всех - выбрали образованную, хозяйственную и грамотную женскую особь (назвать безграмотную и матерящуюся хабалку женщиной язык не поворачивается). И понеслось - с каждым месяцев народ всё больше офигевает от хозяйственных прорывов! Такого безграмотного управления еще никогда не было! И да - РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАРКА ПОБЕДЫ!!!
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Это не плитку перекладывать.

сегодня, 07:33
Теплоснабжение и водоканал/ они мозгов требуют. А у Хабалкиной их нет. Бедные липчане.
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