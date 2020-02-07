Общество

56 минут назад

В Липецке арестовали строящийся для обманутых дольщиков дом

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#обманутые дольщики
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В Липецке арестовали строящийся для обманутых дольщиков дом

В СУ СК РФ по Липецкой области считают, что эта мера не препятствует продолжению строительства в микрорайоне «Европейский».

В редакцию GOROD48 обратилась пресс-служба ПАО «Орелстрой» с сообщением о том, что Левобережный районный суд Липецка по ходатайству СУ СК РФ по Липецкой области в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего руководства компании-банкрота ОАО «Эксстроймаш» арестовал жилой дом со строительным номером 8 в микрорайоне «Европейский».

- В настоящее время «ОДСК Липецк» предпринимает действия по обращению в следственные органы с ходатайством об отмене избранной меры пресечения, ареста жилого дома №8. Юридический департамент компании рассчитывает на то, что в ближайшее время удастся добиться положительных результатов, и дом №8 благополучно перейдет под ответственность нового застройщика - ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-Л1», - сообщили GOROD48 в пресс-службе ПАО «Орелстрой».

- Объекты недвижимости ОАО «Эксстроймаш» арестованы в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при долевом строительстве с целью удовлетворения заявленных исковых требований «дольщиков» на сумму 333 миллиона рублей. Пока каких- либо ходатайств об отмене ареста в отношении домов в ЖК «Европейский» в следственные органы не поступало. Арест недостроенных объектов не препятствует их строительству, - ответили на претензии застройщика в СУ СК РФ по Липецкой области.

Напомним, что строительство в «Европейском» возобновилось после перерыва длинной в два года в октябре 2018 года, после подписания соответствующего соглашения тогда еще врио губернатора Игоря Артамонова со строительным холдингом ПАО «Орелстрой». В прошлом году в микрорайоне ключи от своих квартир уже получили жители двух достроенных компанией «ОДСК Липецк» проблемных домов. До конца этого года застройщики намерены ввести в эксплуатацию еще два многоэтажных жилых дома (один из них и попал под арест).
5 1451
#обманутые дольщики
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Комментарии (5)

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гость

3 минуты назад
ну ты таксерка анжелика и деревня долбанная. Выражовывайся по понятней утырочка...
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Таксерка анжелика

17 минут назад
Маша, у нас таких тож дафига Маш и дешевша однозначна седня уже все заказы по 75 развезли ,я сама задалбалась ,прабег за седня конский,так шо Маша в такси с доп услугами будя проща
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Пора уже

20 минут назад
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Маша

26 минут назад
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Одни то есть много бюракратов

35 минут назад
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