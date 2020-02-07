В Липецкой области похолодает до -13

8 и 9 февраля наш регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления — установится характерная для февраля холодная погода.

10 февраля западный ветер принесет ослабление мороза. В ночь на 8 февраля пройдет небольшой снег, в остальные дни будет без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 и 9 февраля - 9-12 градусов мороза, что около нормы, 10 февраля — 3-4 градуса мороза, что на 6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов мороза, днем составит от 8 до 13 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от 14 до 16 градусов мороза, днем она составит от 10 до 12 градусов мороза.

День 8 февраля стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 38 градусов мороза.