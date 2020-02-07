Погода в Липецке

сегодня, 17:04

В Липецкой области похолодает до -13

8 408
#похолодание
В Липецкой области похолодает до -13

8 и 9 февраля наш регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления — установится характерная для февраля холодная погода. 

10 февраля западный ветер принесет ослабление мороза. В ночь на 8 февраля пройдет небольшой снег, в остальные дни будет без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 и 9 февраля - 9-12 градусов мороза, что около нормы, 10 февраля — 3-4 градуса мороза, что на 6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов мороза, днем составит от 8 до 13 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от 14 до 16 градусов мороза, днем она составит от 10 до 12 градусов мороза.

День 8 февраля стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 38 градусов мороза.

 

8 408
#похолодание

Комментарии (8)

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Маша

4 минуты назад
Милая Оксана, Вообще-то, это год моего рождения, то есть, 1996, а сокращёно, - 96.
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Маша

11 минут назад
Милая Оксана, 96 - это рост. Карлик я!
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Милая Оксана

13 минут назад
Маша, а 96 это вес?
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ученик 7 Б

17 минут назад
Лучше бы сразу до тридцати, чтобы я тогда в школу не пошел. А то её из-за гриппа на карантин не закрывают, а из-за морозов, её точно тогда закроют!
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Маша

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Вася

53 минуты назад
Хоть бы снег растаял метра на полтора!
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Галя Кузнецова

55 минут назад
О погоде... Местами возможен снег, в виде, дождя... А так же похолодание, в виде, потепление, то есть, оттепели... Смешно, ...ля!
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Вася

сегодня, 17:12
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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