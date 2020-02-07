сегодня, 17:04
В Липецкой области похолодает до -13
8 и 9 февраля наш регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления — установится характерная для февраля холодная погода.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов мороза, днем составит от 8 до 13 градусов мороза.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от 14 до 16 градусов мороза, днем она составит от 10 до 12 градусов мороза.
День 8 февраля стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 38 градусов мороза.
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