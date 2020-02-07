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40 минут назад

«Друзья» соберутся ради съемок нового эпизода

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#кино #сериал
«Друзья» соберутся ради съемок нового эпизода

Сериал перезапустят на канале HBO Max.

По сведениям издания Deadline, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Лиза Кудроу и Мэттью Перри снимутся в специальном эпизоде, который будет чем-то похож на ток-шоу. Для актеров это будет очень выгодно: каждый из них сможет заработать круглую сумму. Есть информация, что за участие в съемках каждый из них получит от 3 до 4 миллионов долларов, пишет «Комсомольская правда». Фанаты ожидают скорого официального анонса, так как ранее Мэттью Перри пообещал на своей странице в Twitter "важные новости" в ближайшее время.

Как сообщает ТАСС, HBO Max получил права на "Друзей" за $425 млн и продолжение снимается для того, чтобы помочь запуску сервиса. Стриминговая платформа начнет работу в мае 2020 года.


«Друзья» — это популярный комедийный сериал, выходивший почти 10 лет на NBC с 1994 года. Главные роли в нём исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу, Меттью Перри и Дэвид Швиммер. Дэвид Швиммер выразил надежду на то, что если шоу «Друзья» перезапустят, то актёрский состав главных героев будет более разнообразным.


Фото: https://media.glamour.com/

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#кино #сериал

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