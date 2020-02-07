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49 минут назад
Вместе с алиментами придется платить «коммуналку» за ребенка
Суд получил право взыскивать расходы за содержание несовершеннолетнего.
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Семейный кодекс. Теперь суды получили право привлекать родителя, если после развода он проживает отдельно от ребенка, к оплате расходов по его обеспечению пригодным для проживания жильем. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. Закон принят Госдумой 23 января и одобрен Совфедом 30 января 2020 года, сообщает ТАСС.
- Речь идет о том, что родитель может быть привлечен (судом - ред.) к участию в найме или предоставлении ему (ребенку – ред.) на определенном праве жилого помещения, если ребенку негде жить, то есть нет совершенно никакого пригодного для проживания жилья. Но это только в случаях, если у родителя есть на это дополнительная возможность. Если такой возможности у него нет, конечно, он привлечен не будет. То есть это право, а не обязанность суда, - рассказала эксперт движения "Сильная Россия" по семейному праву, руководитель практики семейного права BGP Litigation Виктория Дергунова РИА Новости.
До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего, напоминает «Российская газета».
- Речь идет о том, что родитель может быть привлечен (судом - ред.) к участию в найме или предоставлении ему (ребенку – ред.) на определенном праве жилого помещения, если ребенку негде жить, то есть нет совершенно никакого пригодного для проживания жилья. Но это только в случаях, если у родителя есть на это дополнительная возможность. Если такой возможности у него нет, конечно, он привлечен не будет. То есть это право, а не обязанность суда, - рассказала эксперт движения "Сильная Россия" по семейному праву, руководитель практики семейного права BGP Litigation Виктория Дергунова РИА Новости.
До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего, напоминает «Российская газета».