В России

59 минут назад

Ветераны получат выплаты к 75-летию Победы

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#День победы #выплата
Ветераны получат выплаты к 75-летию Победы

Также планируется перечислить деньги труженикам тыла.

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ в пятницу, 7 февраля, опубликован на сайте Кремля, пишут «Известия».

Выплата инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям составит 75 000 рублей, труженики тыла получат по 50 000 рублей. Выплаты получат все перечисленные категории граждан, проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии. Финансирование расходов — в том числе на доставку выплаты — обеспечит правительство. Для выплат ветеранам потребуется почти 60 млрд рублей.

О том, что ветеранам Великой Отечественной выплатят по 75 000 рублей, Путин заявил 18 января в ходе визита в Санкт-Петербург, приуроченного к 77-летию прорыва блокады Ленинграда. Президент тогда отметил, что обычно выплаты ко Дню Победы не превышают 10 000 рублей, напоминает РБК.  Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по состоянию на 1 ноября 2019 года в России проживают 60 842 участника и инвалида ВОВ.
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#День победы #выплата

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