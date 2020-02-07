В России
сегодня, 15:34
Польша отказалась от поставок угля из России
На Кузбассе прокомментировали решение партнеров.
Введенное Польшей ограничение на импорт угля лишило предприятия Кемеровской области направления сбыта твердого топлива. Из-за этого угольщики из Кузбасса могут терять порядка полумиллиарда долларов ежегодно, пишет издание «Все24». Накануне министр государственных активов Польши Яцек Сасин в заявил, что польские госкомпании больше не будут закупать уголь в России. По его словам, ограничение также коснется угля из Южной Америки, США, Мозамбика.
Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области. В качестве замены Польше назвали рынки Индии, Вьетнама и Малайзии, которые наращивают объем поставок. Еще одним перспективным вариантом выглядит Япония — по информации российских угольщиков, в ближайшие пять лет японцы хотят построить около 22 угольных электростанций нового поколения.
По данным ФТС России, за январь - ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 млн тонн кузбасского угля на сумму 495 млн долларов. Крупнейшие экспортеры - АО ХК "СДС-Уголь", ПАО "КТК", АО "УК "Кузбассразрезуголь", ООО "Каракан Инвест", уточняет ТАСС.
Кузбасские угольные компании перенаправят высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области. В качестве замены Польше назвали рынки Индии, Вьетнама и Малайзии, которые наращивают объем поставок. Еще одним перспективным вариантом выглядит Япония — по информации российских угольщиков, в ближайшие пять лет японцы хотят построить около 22 угольных электростанций нового поколения.
По данным ФТС России, за январь - ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 млн тонн кузбасского угля на сумму 495 млн долларов. Крупнейшие экспортеры - АО ХК "СДС-Уголь", ПАО "КТК", АО "УК "Кузбассразрезуголь", ООО "Каракан Инвест", уточняет ТАСС.