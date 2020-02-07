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В Украину не пустили российских актеров

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#граница #запрет #Крым
В Украину не пустили российских актеров

Шестерых человек задержали на границе.

На украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель». В числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова, сообщает ИА REGNUM. Они выяснили, что два актёра «незаконно» посещали Крым для участия в съёмках, после чего запретили им въезжать на Украину в течение трёх лет. Остальные члены группы отказались въезжать на территорию Украины и вернулись в Молдавию.

Актер Игорь Ливанов, который ехал на гастроли на Украину, подтвердил РИА Новости, что пограничники его не пропустили, кроме того, ему запретили въезд в эту страну, где он родился, на три года. Ранее пресс-служба украинского министерства внутренних дел сообщила, что двум актерам из России запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - на три года.

За последние пять лет с въездными ограничениями столкнулись несколько десятков деятелей культуры из России, напоминает «Российская газета». Среди них - Федор Бондарчук, Леонид Куравлев, Алексей Булдаков, Юрий Васильев, Денис Мацуев и многое другие. Все они пополнили черный список скандально известного сайта "Миротворец", куда вносятся имена журналистов, артистов и политиков, которые якобы угрожают интересам Украины. Несмотря на то, что сайт не имеет официального статуса, на практике люди из его базы не могут свободно попасть на территорию страны.
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#граница #запрет #Крым

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