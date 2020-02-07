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сегодня, 15:26
В Украину не пустили российских актеров
Шестерых человек задержали на границе.
На украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель». В числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова, сообщает ИА REGNUM. Они выяснили, что два актёра «незаконно» посещали Крым для участия в съёмках, после чего запретили им въезжать на Украину в течение трёх лет. Остальные члены группы отказались въезжать на территорию Украины и вернулись в Молдавию.
Актер Игорь Ливанов, который ехал на гастроли на Украину, подтвердил РИА Новости, что пограничники его не пропустили, кроме того, ему запретили въезд в эту страну, где он родился, на три года. Ранее пресс-служба украинского министерства внутренних дел сообщила, что двум актерам из России запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - на три года.
За последние пять лет с въездными ограничениями столкнулись несколько десятков деятелей культуры из России, напоминает «Российская газета». Среди них - Федор Бондарчук, Леонид Куравлев, Алексей Булдаков, Юрий Васильев, Денис Мацуев и многое другие. Все они пополнили черный список скандально известного сайта "Миротворец", куда вносятся имена журналистов, артистов и политиков, которые якобы угрожают интересам Украины. Несмотря на то, что сайт не имеет официального статуса, на практике люди из его базы не могут свободно попасть на территорию страны.
Актер Игорь Ливанов, который ехал на гастроли на Украину, подтвердил РИА Новости, что пограничники его не пропустили, кроме того, ему запретили въезд в эту страну, где он родился, на три года. Ранее пресс-служба украинского министерства внутренних дел сообщила, что двум актерам из России запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - на три года.
За последние пять лет с въездными ограничениями столкнулись несколько десятков деятелей культуры из России, напоминает «Российская газета». Среди них - Федор Бондарчук, Леонид Куравлев, Алексей Булдаков, Юрий Васильев, Денис Мацуев и многое другие. Все они пополнили черный список скандально известного сайта "Миротворец", куда вносятся имена журналистов, артистов и политиков, которые якобы угрожают интересам Украины. Несмотря на то, что сайт не имеет официального статуса, на практике люди из его базы не могут свободно попасть на территорию страны.