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Над Сирией едва не сбили пассажирский самолет

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#Сирия #самолет
Над Сирией едва не сбили пассажирский самолет

Лайнер находился в воздухе во время авиаудара со стороны Израиля.

Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском. В результате самолет увели на российскую авиабазу, сообщил РИА Новости официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, в момент ударов лайнер, следовавший в столицу Сирии из Тегерана, заходил на посадку. Диспетчеры успели перенаправить воздушное судно на российскую авиабазу Хмеймим, где Airbus благополучно приземлился. Конашенков отметил, что "проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС".

Представитель министерства обороны подчеркнул, что такие "операции израильских стратегов, к сожалению, ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей". Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась реагировать на сообщение российского Минобороны о том, что во время израильской атаки под Дамаском под удар едва не попал пассажирский самолет, дополняют «Известия».
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#Сирия #самолет

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