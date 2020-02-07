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сегодня, 15:05
Путин и Лукашенко встретились в Сочи
Во время беседы президенты затронут вопросы взаимодействия.
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко общаются в Сочи за завтраком, пишет РИА Новости. Отсутствие из-за непогоды части делегации РФ не повлияло на переговоры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Лидеры двух стран начали беседу тет-а-тет.
- Они в резиденции вдвоем завтракают. То, что мы с вами не успели прилететь к началу, это, конечно, не очень хорошо, но на рабочий процесс это не повлияло. Все вопросы на повестке дня вы знаете, дальше будем уже ориентироваться по ситуации, — уточнил Дмитрий Песков.
Самолет с российской делегацией после почти часового ожидания в воздухе вынужден был уйти на посадку в аэропорт Кавказских Минеральных вод (Ставропольский край), напоминает «Интерфакс». Лукашенко прилетел в Сочи в четверг вечером.
Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи около 13 часов, уточняет ТАСС. Как анонсировала пресс-служба Кремля, запланировано обсуждение актуальных тем российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
- Они в резиденции вдвоем завтракают. То, что мы с вами не успели прилететь к началу, это, конечно, не очень хорошо, но на рабочий процесс это не повлияло. Все вопросы на повестке дня вы знаете, дальше будем уже ориентироваться по ситуации, — уточнил Дмитрий Песков.
Самолет с российской делегацией после почти часового ожидания в воздухе вынужден был уйти на посадку в аэропорт Кавказских Минеральных вод (Ставропольский край), напоминает «Интерфакс». Лукашенко прилетел в Сочи в четверг вечером.
Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи около 13 часов, уточняет ТАСС. Как анонсировала пресс-служба Кремля, запланировано обсуждение актуальных тем российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.